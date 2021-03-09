Zehirli keşif! Yılanın saklandığı yer şaşkına çevirdi

Avustralya Sunshine Coast'ta yaşayan kadın ev işi yaparken astım cihazının içine gizlenmiş tehlikeli sürüngenle karşılaşınca şaşkına döndü.

'HER YERDEN ÇIKABİLİRLER'

Kutu içine kıvrılan yılan yardım ekiplerin gelmesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşadığı durumu takipçileriyle paylaşan kadın, 'yılanı bulabildiğimiz için çok şanslıyız' dedi. Söz konusu fotoğraf viral olunca da binlerce kullanıcıdan yorum geldi. Bir kullanıcı 'yılanların her yerden çıkabileceğinin bir örneğini görüyoruz' derken bir diğer kullanıcı, 'bu nasıl olur sanırım yılanların giremeyeceği yer yok' dedi.

ISIRIĞINDAN ÖLEN YOK AMA...

Avustralya Müzesi'ne göre, kırmızı karınlı siyah yılanlar, Avustralya'nın doğu kıyısında en sık karşılaşılan yılanlardan biri ve her yıl bir dizi ısırıktan sorumlular. Hiçbir insan ölümü kaydedilmemiş olmasına rağmen, zehirleri kanama, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, ishal ve kas güçsüzlüğü veya ağrı gibi şiddetli semptomlara neden olabilir.



