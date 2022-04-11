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Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kardeş, torun veya akrabaya verilir mi?

11.04.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zekat ne zaman, kimlere verilir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayı devam ederken konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Zekat, İslamiyete göre zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kişiler tarafından verilir. Peki Zekat ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe ve toruna zekat verilir mi? İşte detaylar...

Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kardeş, torun veya akrabaya verilir mi?

Zekatın kardeş, torun ya da akrabalara verilip verilemeyeceği Ramazan ayı münasebetiyle merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmıştır. Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kardeş, torun veya akrabaya verilir mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekat vermenin herhangi bir zamanı yoktur. Zekatta oruç ve hacda olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden yıl geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanmaktadır.

Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekat ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de detaylı açıklama yapılmıştır.

Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan insanlar diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir.

ZEKAT KARDEŞ TORUN VEYA AKRABALARA VERİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

  • Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
  • Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
  • Eşine,
  • Müslüman olmayanlara,
  • Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
  • Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

RAMAZAN'DA ZEKAT VERİLİR Mİ?

Ramazan ayında oruç dışında zekat ibadeti de yapılmaktadır. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kişilerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belirli bir miktardır.

ZEKAT NE KADAR VERİLMELİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

ZEKAT KİMLER İÇİN FARZDIR?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî’, II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî’, II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz.

2022 RAMAZAN İMKASİYESİ

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