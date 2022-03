Zelenskiy'nin videosu hayrete düşürdü! Rusya-Ukrayna savaşında "deepfake" skandalı

Son zamanlarda herkes deepfake teknolojisini ve onun geleceğini konuşuyor. Bir görüntü veya videodaki kişinin görüntüsünün bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği deepfake teknolojisinde büyük aşama kaydedilirken, bazı ünlülerin neredeyse gerçekmiş gibi görünen sahte videoları da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ortaya çıkan bir deepfake videosu, sahte görüntüler yaratmaya imkan tanıyan bu teknolojinin savaş gibi tehlikeli zamanlarda nasıl korkutucu bir şekilde kullanılabileceğini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ait bir video internette yayılmaya başladı. Videoda Vladimir Zelenskiy bir kürsünün arkasında konuşuyor ve Ukrayna'nın Donbas'ı Rusya'ya iade etmeye karar verdiğini ve ülkesinin savaştaki mücadelesinin başarısız olduğunu ilan ediyordu. Ukraynalılardan silahlarını bırakmasını isteyen video birçok kullanıcıyı hayrete düşürdü.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4