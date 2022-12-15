Zelenskiy AB'den doğal gaz ve elektrik yardımı istedi: Milyonlarca sivili felakete sürüklemeye çalışıyorlar

Zelenskiy geçtiğimiz günlerde, Rus ordusunun Ukrayna'da kritik enerji altyapılarına yönelik düzenlediği saldırıların sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı devam eden elektrik kesintilerine ilişkin durumun "ciddi olduğunu" açıklamıştı. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlanan Zelenskiy, ülkesi için destek istedi.

Zelenskiy, AB ülkelerinin desteğiyle hava savunma sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek "Yeterince güçlü ve modern bir hava savunma sistemimiz olduğunda Rus terörünün temelini ortadan kaldırabileceğiz. Yani Rusya'nın başkalarını yok etme yeteneğini yok edeceğiz." dedi.

"ENERJİ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısını hedef alarak milyonlarca sivili felakete sürüklemeye çalıştığını vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzdeki 6 ay, geçtiğimiz süreçten daha fazla çaba gerektirecek. Öncelikle Rusya'nın enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır." diye konuştu. Ukrayna'nın AB'nin enerji desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Zelenskiy, kış döneminde yaklaşık 800 bin avro değerinde elektriğin satın alınması gerektiğini söyledi.



Zelenskiy, "Özellikle Rus hava saldırılarının üretim alanında neden olduğu hasarı telafi etmek için kullanılan gaz hacminin satın alınması için desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık 2 milyar metreküp gaz lazım." ifadesini kullandı.



SİLAH DESTEĞİ DE İSTEDİ

Ülkesine yönelik silah yardımının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, tank, topçu sistemleri, hava savunma sistemleri ile diğer ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yönelik finansal desteğin sürdürülmesini isterken, Rusya'ya yönelik de yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulundu. (AA)



