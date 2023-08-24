Zelenskiy'den Prigojin açıklaması! "Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor..."

Ukrayna lideri Zelenskiy, dünkü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin hakkında açıklamada bulundu. Zelenskiy, Prigojin'in jetinin düşmesi olayıyla ilgili, ""Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor." dedi.

Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ile başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, bazı ülkelere uçak temini konusunda başvurduğunda, bunu kastetmemiştik. Aslında başka bir şeyi kastettik ve destek istedik. Gerçi, bu da bir anlamda bize kesin yardımcı olacak. (Prigojin'in ölümü) Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor."

NE OLMUŞTU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. (AA)

