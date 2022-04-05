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Zelenskiy ile Putin görüşecek mi? Bizzat yanıtladı!

05.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken tüm dünya 'Putin ile Zelenskiy görüşecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Zelenskiy'den önemli bir mesaj geldi.

Rusya 41 gündür Ukrayna'yı işgal ediyor... Tüm dünya bölgeden gelecek barış haberlerini bekliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sürmekte barış görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Zelenskiy Rusya ile müzakerelerin ülkesi için tek seçenek olduğunu ancak artık görüşme gerçekleştirmenin "zorlu" olduğunu söyledi. Ukrayna lideri ayrıca Putin ile bir araya gelmeyebileceklerini dile getirdi.

Zelenskiy Donbass bölgesi hakkında ise "Ukrayna ve Rusya her konuda tek seferde anlaşamayacak ancak bunun için çalışılmalı" dedi.

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