Zelenskiy ile Putin görüşecek mi? Bizzat yanıtladı!

Rusya 41 gündür Ukrayna'yı işgal ediyor... Tüm dünya bölgeden gelecek barış haberlerini bekliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sürmekte barış görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy Rusya ile müzakerelerin ülkesi için tek seçenek olduğunu ancak artık görüşme gerçekleştirmenin "zorlu" olduğunu söyledi. Ukrayna lideri ayrıca Putin ile bir araya gelmeyebileceklerini dile getirdi.

Zelenskiy Donbass bölgesi hakkında ise "Ukrayna ve Rusya her konuda tek seferde anlaşamayacak ancak bunun için çalışılmalı" dedi.





