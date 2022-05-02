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Zelenskiy'in tartışmalı 'Türkiye' sözleri! Büyükelçi Bodnar: 'Gölge düşüremez'

02.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için girişimlerini sürdüren Türkiye'ye "gücendiğini" dile getirdiği açıklaması dikkat çekmişti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Zelenskiy'in sözlerine ilişkin konuştu. Bodnar, Zelenskiy'in açıklamasından kısımların iki ülkenin stratejik ortaklığına gölge düşüremeyeceğini savundu.

Zelenskiy'in tartışmalı 'Türkiye' sözleri! Büyükelçi Bodnar: 'Gölge düşüremez'

Ukrayna lider Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin Rus turistleri kabul etme konusundaki tutumunu eleştirdi. Zelenskiy Türkiye'ye Rus turistleri kabul ettiği için gücendiğini söyledi ve bu yaklaşımı "çifte standart" olarak nitelendirdi. "Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır" diye konuşan Zelenskiy, Türkiye'ye doğruluktan yana olma ve olmama şeklinde iki seçenekli soru sorarak "Bir seçim yapmalısınız" demişti. Zelenskiy'in yabancı bir televizyon kanalına verdiği demeçte dikkat çeken bu sözlerine ilişkin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yazılı açıklama yaptı.

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Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YARDIMI SON DERECE DEĞERLİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin savaşta olan Ukrayna’ya insani yardımı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna’nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

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