Zelenskiy'nin müzakerelerle ilgili 'iki belge' şartı! Detaylarını açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken müzakerelerden çıkacak sonuç merak ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel basına çevrim içi yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

ZELENSKİY'NİN İKİ AYRI BELGE ŞARTI

Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şu anda İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır bulunduklarını ancak henüz kimseden kesin yanıt gelmediğini kaydetti.

Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, "Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur." dedi.

UKRAYNALI ASKERLERE MADALYA

Diğer yandan Zelenskiy cephede Rus askerleri ile savaşan Ukraynalı askerlere madalya taktı. Sosyal medya hesabından askerlere madalya takdim edildiği görüntüleri paylaşarak açıklama yapan Zelenskiy, “Savaştan önce birbirimize irtibatta kalalım cümlesini sakinlik içerisinde söylerdik. Bu cümleleri savaş yüzünden başka şekilde ifade edeceğimizi hiç düşünmezdim. Özel çalışmaları için askerlerimize minnettarım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna’nın askeri personel kayıpları hakkında yaptığı açıklamada, 3 bine yakın Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10 bin Ukraynalı askerin de yaralandığını bildirmişti. (AA/İHA)

