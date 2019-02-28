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"Zeybekci İzmir için bir şanstır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Nihat Zeybekci İzmir için bir şanstır, inşallah kazandığı zaman İzmir'in de bahtı açılacaktır"

DENİZLİ (AA) - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Nihat Zeybekci İzmir için bir şanstır, inşallah kazandığı zaman İzmir'in de bahtı açılacaktır." dedi.

Eroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Denizli'de yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Denizli'ye büyük vefa borcu olduğunu, çok şeyler yapsa da bu şehre vefa borcunu daha ödediği kanaatinde olmadığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Denizli'nin büyük vizyonundan çok istifade ettim. Denizli'nin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Denizli Büyükşehir Belediyesini Türkiye'de örnek bir belediye olarak gösteriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ilk seçildiği dönemden beri bilirim, o kadar çalışkan ki biz bir şey yapmadık, yapılan bu eserler kendisine ait. Ben Denizli'mizin, Büyükşehirin ve ilçe belediyelerinin emrine amadeyim. Her zaman fahri olarak, hasbi olarak burada bütün projelere destek vermeye hazırım. Gerekirse birlikte projeler yaparız. Hükümette de Denizli'nin her şeyini Ankara'da vekillerimizle birlikte takip etme sözü veriyoruz. Denizli'yi uçuracağız, kesinlikle buna kararlıyız."

-"Kılıçdaroğlu, İzmir'in ilçelerini sayamaz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Denizli'ye çok büyük katkılarının olduğunu vurgulayan Eroğlu, İzmir'de kendisine başarı dilediği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Ben kısa bir dönem İzmir milletvekilliği yaptım, bütün her yeri karış karış gezdim. Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir milletvekiliydi, ilçeleri say desen sayamaz. Ben bütün ilçelere hizmet ettim, yatırım yaptım. İzmir'in çoğu yeri köy gibi. Gidin Bornova'nın arkalarına, Karabağlar'a, Buca'ya, köy gibi. İzmir çok şey kaybetti. Kusura bakmasınlar CHP zamanında bereket kesiliyor. Geldi CHP kesildi bereket. Nihat Zeybekci İzmir için bir şanstır, inşallah kazandığı zaman İzmir'in de bahtı açılacaktır, İzmir makus talihi inşallah yenecektir."

Toplantıya AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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