HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zeytinburnu’nda 4 dakika süren motosiklet hırsızlığı anbean görüntülendi

Zeytinburnu’nda 4 dakika süren motosiklet hırsızlığı anbean görüntülendi

22.11.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda gece saatlerinde bisikletle gezerek keşif yapan hırsız, motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Dakikalar içerisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli şahıs, ağaca bağlı şekilde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Kısa bir süre olay yerinde keşif yapan şüpheli ardından bisikleti ile motosikletin yanına geldi. Etrafı bir süre gözetleyen şahıs daha sonra motorun kilidini kırıp motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Şüpheli kısa bir süre sonra olay yerine gelerek, bıraktığı bisikleti aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Gecenin karanlığını fırsat bilen ve soğukkanlı bir şekilde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafasında bere ve yüzünde cerrahi maske bulunan şahıs bisikleti ile cadde üzerinde park edilmiş olan motosikletin yanına geldiği görüldü. Şahsın ağaca bağlı motosikletin kilidini kırdığı ve motorunu çalıştırıp olay yerinden uzaklaştığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

"4 DAKİKADA ALIP GİDİYORLAR"

Oğlunun biriktirdiği parayla motosikleti aldığını kaydeden Meltem Topçu, “Gece saat 4’e çeyrek kala geliyorlar. Keşif yapıyorlar. 4 dakikada söküp alıp gidiyorlar. Yaşanmaz hale geldi. Ana arterde böyle oluyorsa kenar sokakları hiç düşünemiyorum. Yetkililerin bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Bir keşif yapıyor. Ondan sonra motosikleti alıp gidiyorlar. Gittiği yer belli hemen alt sokakta” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Türkiye'nin en meşhur kedisinin başı sosyal medyayla dertteTürkiye'nin en meşhur kedisinin başı sosyal medyayla dertte
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybetti

Küçük Muhammed’in ölümü sonrası ortalık savaş alanına döndü

Küçük Muhammed’in ölümü sonrası ortalık savaş alanına döndü

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.