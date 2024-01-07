Zigana'da olağanüstü gün batımı manzaraları

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek zirvelerinden birisi olan, antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki önemini koruyan ve insanların limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı zorlu geçit olarak kayıtlara geçen Zigana Dağı, yılın her mevsiminde farklı güzellikler sunuyor.

MANZARA DEV SALINCAKLA İZLENİYOR

Yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen ve karın en çok yakıştığı yerlerden birisi olan Zigana Dağı, akşam saatlerinde kış güneşinin ufuk çizgisine inerken gökyüzünü boyadığı muhteşem renklerle bezeniyor.

Pembe, turuncu, sarı ve mor tonlarıyla karşısındaki yüksek dağların ardına gizlenmek üzere hızla inen güneş adeta bir sanat eseri gibi göğe yansıyan o anları oluştururken, Zigana ile özdeşleşen sis, dağın yamaçlarındaki orman ve vadiler bu renk cümbüşüne ayrı bir güzellik katıyor.

Zigana Dağında gün batımında çekilen fotoğraflar doğanın ihtişamını ölümsüzleştirirken, bölgede bulunan dev salıncaklar da alanın manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunuyor.

Özellikle gün batımını çekmek için akşam saatlerini bekleyen fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının deklanşörlerine defalarca basarak o anları ölümsüzleştiriyor.

(İHA)





