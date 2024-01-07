HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zigana'da olağanüstü gün batımı manzaraları

Zigana'da olağanüstü gün batımı manzaraları

07.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırlarında yer alan ve 2 bin 50 metre yükseklikte olan Zigana Dağı geçidinde kaydedilen gün batımı manzaraları görenleri adeta büyülüyor.

Zigana'da olağanüstü gün batımı manzaraları

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek zirvelerinden birisi olan, antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki önemini koruyan ve insanların limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı zorlu geçit olarak kayıtlara geçen Zigana Dağı, yılın her mevsiminde farklı güzellikler sunuyor.

AW114367_02

MANZARA DEV SALINCAKLA İZLENİYOR

Yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen ve karın en çok yakıştığı yerlerden birisi olan Zigana Dağı, akşam saatlerinde kış güneşinin ufuk çizgisine inerken gökyüzünü boyadığı muhteşem renklerle bezeniyor.

AW114367_03

Pembe, turuncu, sarı ve mor tonlarıyla karşısındaki yüksek dağların ardına gizlenmek üzere hızla inen güneş adeta bir sanat eseri gibi göğe yansıyan o anları oluştururken, Zigana ile özdeşleşen sis, dağın yamaçlarındaki orman ve vadiler bu renk cümbüşüne ayrı bir güzellik katıyor.

AW114367_04

Zigana Dağında gün batımında çekilen fotoğraflar doğanın ihtişamını ölümsüzleştirirken, bölgede bulunan dev salıncaklar da alanın manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunuyor.

AW114367_05

Özellikle gün batımını çekmek için akşam saatlerini bekleyen fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının deklanşörlerine defalarca basarak o anları ölümsüzleştiriyor.

AW114367_06

AW114367_07

AW114367_08

AW114367_09

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arazisinde kepçeyle kazı yaptığı esnada fark etti!Arazisinde kepçeyle kazı yaptığı esnada fark etti!
Uygulamadan kaçan sürücüye dudak uçuklatan ceza!Uygulamadan kaçan sürücüye dudak uçuklatan ceza!
Sosyal medyada korkunç tuzak: +18 videolara dolar tarifesi!Sosyal medyada korkunç tuzak: +18 videolara dolar tarifesi!
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Torul Zigana Dağı
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Ümraniye'de kan donduran olay! Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor'

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor'

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.