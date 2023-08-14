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Zincir markette kan donduran olay! Eşini silahla vuran koca intihar etti

14.08.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir zincir markette tartıştığı eşini vuran koca, ardından aynı silahla kendini vurdu. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zincir markette kan donduran olay! Eşini silahla vuran koca intihar etti

Kan donduran olay Pamukkale Zeytinköy Mahallesi’nde bulunan ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir sorunlar bulunan Ahmet U. (52) ile eşi Elif U. karşılaştıkları zincir markette tartışmaya başladı.

EŞİNİ AĞIR YARALADI

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet U., silahını çıkartıp eşinin kafasına doğru ateş etti. Elif U. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet U. daha sonra silahı kafasına dayayıp ateşledi.
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Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif U. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kocanın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA-AA)

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