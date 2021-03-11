Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar? İşte sınav soruları

Ziraat Bankası, katılım bankacılığı ilkeleri çerçevesinde, çeşitli şehirlerinde yer alan şubelerde ve genel müdürlük birimlerinde hizmet sunmak amacıyla 100 uzman yardımcısı alınacağını açıkladı. Pek çok vatandaş Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar sorusunun yanıtını arıyor. Peki Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar, ,işte sınav bilgileri ve detaylar...

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI MAAŞI NE KADAR?

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı maaşlarının 5 bin lira civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yeni başlangıç yapan gişe görevlisi ise 2200 TL ile 3500 arasında maaş almaktadır.

Genel Müdür maaş: 20.000 – 100.000 TL

Müfettiş maaş : 3.600 TL – 9.000 TL

Banka Müdürü maaş : 5.000 TL – 24.000 TL

Gişe Görevlisi maaş : 2.400 TL – 3.500 TL

Gişe Asistanı maaş : 2.600 TL – 4.000 TL

Müşteri Temsilcisi maaş : 2.550 TL – 4.100 TL

ZİRAAT TEKNOLOJİ 30 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak, Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT BANKASI 80 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olmak, Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 senelik eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Erkek adaylar için ise işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI 100 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak, Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Ziraat Bankası personel alımı için başvurular aşağıdaki link üzerinden alınmakta.

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 26 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru için adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecek. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı sınav soruları dağılımı ise aşağıdaki gibi olacak.



