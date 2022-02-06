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Zonguldak'ta görüldü! Nesli tükendi sanılıyordu

06.02.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Türkiye’de nesli azalan hayvanların listesindeki yaban kedisi, Kdz Ereğli Ormanlı Beldesi Toyfanlı köyündeki bir evin kümesinde görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, yaban kedisinin insanlara yaklaşmadığını ve ormanlarda yaşadığını söyledi.

Zonguldak'ta görüldü! Nesli tükendi sanılıyordu

Görenleri şaşkına çeviren olay, Kdz Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesi Toyfanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toyfanlı köyünde yaşayan Necati Kurt’un tavukları beslediği kümesin havalandırma bölümünden yaban kedisi girdi. Sabah saatlerinde yem vermek için Kümese giden Necati Kurt, tavuklarını telef olmuş halde buldu. Kümeste yaban kedisi olduğu gören Kurt, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine veteriner eşliğinde gelen yetkililer, yaban kediyi uyutularak uzak bir bölgeye salındı.

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"İNSANLARA YAKLAŞMAZ, ORMANLARDA YAŞAR"

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, "Yaban kedisi insanlara yaklaşmaz, ormanlarda yaşar. Ormanlarda yoğun kar olması nedeniyle yem bulamayınca yol kenarlarına kadar inmiş. Kümeslere saldırıp tavşan, tavuk hatta evcil kediler ile beslenir" dedi. (İHA)

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Zonguldak
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