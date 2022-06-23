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Zonguldak'ta korkunç olay! Çocuğunu ve dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

23.06.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seyfullah Uslu, dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdü. Uslu korkunç olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Zonguldak'ta korkunç olay! Çocuğunu ve dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

Olay dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi’nde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşandı.

İddialara göre uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk’ün yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, beraber yaşadığı 35 yaşındaki Yasemin’i ve 3 yaşındaki kızları Nazlı’yı av tüfeğiyle vurdu ardından da yaşamına son verdi.

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OLAY YERİNE GELEN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme başlattı.

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Cenazeler olay yeri inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ailelerin kimlik tespitinin yapılmasının ardından cenazelerin otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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