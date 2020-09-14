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Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, son 1 ayda maske takmadıkları gerekçesiyle 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL para cezası kesildi.

Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında son 1 ayda maske takmayan 101 kişiye para cezası kesildiğini açıkladı.

101 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Çorumluoğlu, "İlimiz ve İlçemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu devam etmektedir. Maske denetimleri her gün gerekli ekipler tarafından yapılmakta olup, İlçemizde son bir ay içerisinde 101 kişiye maske takmaması sebebiyle her bir kişiye 900 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Bununla birlikte, görülen lüzum üzerine mevcut denetim ekibine ilaveten 2 grup halinde toplam 20 personelden oluşan maske denetim ekibi daha oluşturulmuştur" dedi.

İlçe genelinde eğlence, düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerin de yasaklandığını hatırlatan Çorumluoğlu, şöyle dedi:

"13 Eylül'de Bağlık Mahallesi'nde bir adreste düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düğünü sonlandırarak tutanak tuttuğunu ve sorumlular hakkında Ereğli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur." (DHA)

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