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Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı

04.04.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı.

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z.'den (32), 2020 Aralık ayından bu yana haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine inceleme başlattı.

BABA İLE ÜVEY ANNE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, olaya ilişkin baba A.Z. (55) ile üvey anneyi gözaltına aldı.

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İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Zanlı A.Z'nin, ifadesinde, oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlattı.

CESEDİ TARİF EDİLEN YERDE BULUNDU

Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

Bu arada katil zanlısı babanın, Aydın Z'nin uzun süre köyde görülmemesi üzerine hakkında soru soran kişilere oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak

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