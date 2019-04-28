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Zonguldak'ta iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akyamaç köyü mevkisinde, Önder Recep O'nun kullandığı 78 SM 352 ile karşı yönden gelen Alper T. yönetimindeki 67 AZ 937 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Muammer Durmuş Terzi, Orhan Okur ve Ayfer Okur yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, durumu ağır olan Terzi'ye yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı.

Terzi, müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma trafik kazası Zonguldak

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