Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Zonguldak'ta, maden işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Davut K'nın kullandığı 67 LB 825 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.
Kazada araçtaki maden işçileri Fahri G, Sefer D, Şendoğan K, İsa D, Bahattin İ, Ruhi K, Veysel T, Erdal K. ile Siyami T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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