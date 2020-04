Zoom ile rekabete WhatsApp da girdi: WhatsApp öğrenciler ve çalışanlar için güncellendi!

WhatsApp resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görüntülü görüşme sohbetleri için bazı hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yaptığını paylaştı. Eskisinden daha sorunsuz bir hale getirilen WhatsApp görüntülü görüşme için WhatsApp, ''4 veya daha az kişilik gruplar için WhatsApp'tan grup araması başlatmayı her zamankinden daha kolay hale getirdik. Grup sohbetinizden, sohbetteki herkesle doğrudan bir görüşme başlatmak için video veya sesli arama simgesine dokunun'' ifadelerini kullandı.

We've made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! ????