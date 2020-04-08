Zoom ile rekabete WhatsApp da girdi: WhatsApp öğrenciler ve çalışanlar için güncellendi!

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerini, çalışanlar ise ofislerini eve taşımak zorunda kaldı. Bu durum görüntülü görüşme imkanı sunan uygulamalara olan talebi artırdı. Zoom ve Skype gibi uygulamalar, karantina sürecinin parlayan uygulamaları oldu. Nitekim bu dönemin en çok kullanılan uygulaması Zoom, adını skandallara karıştırdı. Zoom, Zoombombing saldırılarına karşı hiçbir savunma gösteremedi. Bunun yanında ülkemizde de Zoom kullanan öğretmenlerin maaş hesabından habersiz bir şekilde ücretler kesilmeye başladı. İşlevselliği ile sınıfı geçen ama güvenlik ile sınıfta kalan Zoom'un ardından daha güvenli uygulamalar gündeme geldi. Bunlardan biri de şüphesiz ki WhatsApp'tı.

WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

WhatsApp, aynı anda 4 kişinin görüntülü görüşme yapabilmesine imkan verdiği için Zoom'un ardından daha da popüler olmaya başladı. Bu yükselen trendin farkına varan WhatsApp yetkilileri, uygulamanın görüntülü görüşme seçeneğine birkaç yenilik sunmak için harekete geçti. WhatsApp harekete geçtiğini bir açıklama ile duyurdu.