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Zoom ile rekabete WhatsApp da girdi: WhatsApp öğrenciler ve çalışanlar için güncellendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

WhatsApp, Zoom ve Skype Meet Now gibi uygulamalara rakip olmak için kollarını sıvadı. Zaten görüntülü görüşme imkanı sunan WhatsApp, bu imkanları daha artırmak için uygulamasında birtakım değişiklikler yaptı.

Zoom ile rekabete WhatsApp da girdi: WhatsApp öğrenciler ve çalışanlar için güncellendi!

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerini, çalışanlar ise ofislerini eve taşımak zorunda kaldı. Bu durum görüntülü görüşme imkanı sunan uygulamalara olan talebi artırdı. Zoom ve Skype gibi uygulamalar, karantina sürecinin parlayan uygulamaları oldu. Nitekim bu dönemin en çok kullanılan uygulaması Zoom, adını skandallara karıştırdı. Zoom, Zoombombing saldırılarına karşı hiçbir savunma gösteremedi. Bunun yanında ülkemizde de Zoom kullanan öğretmenlerin maaş hesabından habersiz bir şekilde ücretler kesilmeye başladı. İşlevselliği ile sınıfı geçen ama güvenlik ile sınıfta kalan Zoom'un ardından daha güvenli uygulamalar gündeme geldi. Bunlardan biri de şüphesiz ki WhatsApp'tı.

WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

WhatsApp, aynı anda 4 kişinin görüntülü görüşme yapabilmesine imkan verdiği için Zoom'un ardından daha da popüler olmaya başladı. Bu yükselen trendin farkına varan WhatsApp yetkilileri, uygulamanın görüntülü görüşme seçeneğine birkaç yenilik sunmak için harekete geçti. WhatsApp harekete geçtiğini bir açıklama ile duyurdu.

'DAHA KOLAY HALE GETİRDİK'

WhatsApp resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görüntülü görüşme sohbetleri için bazı hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yaptığını paylaştı. Eskisinden daha sorunsuz bir hale getirilen WhatsApp görüntülü görüşme için WhatsApp, ''4 veya daha az kişilik gruplar için WhatsApp'tan grup araması başlatmayı her zamankinden daha kolay hale getirdik. Grup sohbetinizden, sohbetteki herkesle doğrudan bir görüşme başlatmak için video veya sesli arama simgesine dokunun'' ifadelerini kullandı.

WhatsApp görüntülü görüşme özelliğinin 4 kişi ile sınırlı kalması oldukça büyük bir dezavantaj. Fakat yakında WhatsApp'ın bu sınırı kaldırması bekleniyor.

WHATSAPP'TA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME NASIL YAPILIR?

  • Whatsapp’ı açın
  • Aramalar kısmına gelin
  • Sol üst kısımdaki telefon ikonuna dokunarak aramak istediğiniz kişiyi bulun
  • Bulunan kişinin adının yanında telefon ve kamera ikonları görünecek. Kamera ikonuna basın ve karşı tarafın çağrıyı kabul etmesini bekleyin.
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