Kış aylarının kapıyı aralamasıyla zorunluğu kış lastiği uygulamalarının ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Merak edilen sorular yanıt buldu. Peki zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu! İşte detaylar...

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayacak. Bolu'da ise 15 Kasım'da başlayacak.

Bolu Valiliği tarafından alınan karar gereği, kentte kış mevsimi içerisinde düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kara yollarında ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım 2022 ile 15 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Devlet yolları ve otoyolların kapsam dışında bırakıldığı uygulama, sadece kent genelindeki kara yollarında geçerli olacak.



