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ZTE Axon 30'un çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

18.08.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır yaşamımızda yer alan çentikli telefon tasarımına yavaş yavaş veda ediyoruz. Bu kapsamda en dikkat çeken adım ise ZTE Axon 30 modeli ile beraber geldi.

ZTE Axon 30'un çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Şirketin ekran altı kameraya sahip modeli bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Gelin isterseniz ilk olarak telefonun özelliklerine kısaca bakalım.

İŞTE ZTE AXON 30'UN ÖZELLİKLERİ

6.92 inçlik AMOLED ekran paneli ile gelen cihaz, 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Gücünü Qualcomm tarafından üretimi gerçekleştirilen Snapdragon 870 yonga setinden alan model 8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Pil tarafında ise modelin 4.200 mAh’lik bir bataryadan beslendiğine şahit oluyoruz ki bunun 55W hızlı şarj teknolojisi ile desteklendiğini de söylemeden geçmeyelim.

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16MP’lik bir ekran altı kamerası olan ZTE Axon 30 arkasında ise 64MP ana kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş açı, 5MP makro ve 2MP de derinlik sensörü taşıyor.

ZTE AXON 30'UN FİYATLARI

ZTE Axon 30 modeli Çin’de zaten satışa sunulmuştu ancak telefonun çıkış tarihi de büyük merak konusuydu. Bu soru cevap buldu ve halihazırda küresel pazarda ön siparişte olan modelin 9 Eylül’de satışa sunulacağı ortaya çıktı. Fiyat noktasında ise iki seçenek kullanıcılara sunulacak. 8 GB RAM + 128 GB depolaması olan versiyonu satın almak isteyenler 580 doları gözden çıkarmak durumunda iken, 12 GB RAM + 256 GB depolaması bulunan versiyonu satın almak isteyenler 700 dolar ödemek zorunda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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