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Zuckerberg'den WhatsApp için e-ticaret adımı

25.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Zuckerberg, WhatsApp uygulamasını e-ticaret platformuna dönüştürmek adına adımlar atıyor.

Zuckerberg'den WhatsApp için e-ticaret adımı

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlar genellikle Mark Zuckerberg’in fikirleri doğrultusunda şekilleniyorlar. Öyle ki Facebook ve Instagram zaman içinde e-ticaret merkezine evrildi. Buna karşın WhatsApp ile ilgili çok fazla değişiklik yapılmamıştı. En azından bugüne kadar.

Kullanıcılar WhatsApp platformunda reklam olmamasını olumlu karşılıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde çok tartışılan gizlilik güncellemesi ile birlikte bazı verilerin Facebook ile paylaşılacağı ifade edilmişti. Dolaysıyla WhatsApp platformunda e-ticaret faaliyetlerinin çok daha yaygın bir şekilde kullanılacağı kesin gözüyle bakılıyor.

Yapılan açıklamalara göre WhatsApp üzerinden mağazalar çok daha aktif çalışabilecek. Hatta kullanıcıların artırılmış gerçeklik destekli reklamlar görebileceği bile söyleniyor. Bu özellik Instagram üzerinden de kullanılacak. Dolaysıyla WhatsApp ise e-ticaret için bağlantı kurma desteği sunacak.

ticaret

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Facebook, WhatsApp ve Instagram platformları e-ticaret konusunda birbiriyle çok daha bağlantılı çalışacak. Kullanıcılar doğrudan mağaza sahiplerinin WhatsApp hesaplarına bağlanabilecek. Ayrıca görsel arama özelliği ile birlikte doğru ürünler daha rahat bulunacak. Sahte ürünler hızlı bir şekilde algılanacak.

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Mark Zuckerberg tarafından yeni düzenlemelerin en geç 1 hafta içerisinde uygulamalara sunulacağı söyleniyor. Böylece WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlar e-ticaret altyapısına kavuşacak.

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