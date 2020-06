Zuckerberg'e şok: Donald Trump kararından sonra Facebook'ta iki istifa!

Facebook'ta Temmuz 2018'den beri görev alan Owen Anderson da istifa kararını kamuoyuna duyurdu. Anderson, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Bugün itibarıyla artık bir Facebook çalışanı olmadığımı duyurmaktan gurur duyuyorum'' diyerek istifasının kendisi için ne kadar doğru bir karar olduğunu ifade etti.

I am proud to announce that as of the end of today, I am no longer a Facebook employee.