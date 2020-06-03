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Zuckerberg'e şok: Donald Trump kararından sonra Facebook'ta iki istifa!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Donald Trump'ın George Floyd protestolarına yönelik sert mesajlarına karşı harekete geçmemesi, Facebook içinde infiale neden oldu. Bazı Facebook çalışanları Mark Zuckerberg'in tutumundan rahatsız olduğunu açık açık söylerken bazıları ise istifa etti.

Zuckerberg'e şok: Donald Trump kararından sonra Facebook'ta iki istifa!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, hatırlarsanız ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasında yaşanan tartışmalara katılmıştı. Zuckerberg, Twitter'a karşı sosyal medya platformlarına karşı 'ya düzenleyeceğiz ya kapatacağız' tehditinde bulunan Donald Trump'tan yana bir tutum sergilemişti. Bu durum Facebook içinde tepkiyle karşılanmıştı. George Floyd protestolarının başlamasıyla birlikte Donald Trump, mesajların sertliğini de artırdı. Twitter, Donald Trump'ın konuyla ilgili paylaşımlarına etiket koymaya devam ederken, Facebook ise bu mesajlara karşı herhangi bir yaptırımda bulunmadı. Bu durum bazı Facebook çalışanları için bardağı taşıran son damla oldu.

TİMOTHY AVENİ İSTİFA ETTİ

Facebook 'ta yazılım mühendisi olarak çalışan Timothy Aveni, Facebook'un Donald Trump'ın sert mesajlarına karşı herhangi bir yaptırım uygulamamasından dolayı bir açıklama yaptı. Aveni açıklamasında, ''Facebook'un ABD Başkanı'nın Amerikan halkını radikalleştirmeyi amaçlayan bağnaz mesajlarına karşı hareket etmeyi reddetmesinin arkasında duramam'' diyerek Facebook'taki görevinden istifa etti. Aveni Haziran 2019'dan beri Facebook'ta çalışıyordu. Aveni'nin bu kararının ardından bir isim daha istifasını sundu.

'GURUR DUYUYORUM'

Facebook'ta Temmuz 2018'den beri görev alan Owen Anderson da istifa kararını kamuoyuna duyurdu. Anderson, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Bugün itibarıyla artık bir Facebook çalışanı olmadığımı duyurmaktan gurur duyuyorum'' diyerek istifasının kendisi için ne kadar doğru bir karar olduğunu ifade etti.

AVENİ: 'FACEBOOK BAHANELER ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEK'

Aveni'nin iddiasına göre Zuckerberg, onlara her zaman şiddet içerikli paylaşımlar karşısında kesin çizgileri olacağını söylemiş. Ancak Facebook'a istifasını sunan yazılım mühendisi, Zuckerberg cuma günü bunun bir yalan olduğunu gösterdi diyor. Aveni'ye göre Facebook, Trump'ın kışkırtıcı mesajlarına karşı harekete geçmemek için bahaneler üretmeyi sürdürecek.

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