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ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

08.02.2018 09:31 | Son Güncelleme

Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Suriye Demokratik Güçleri'ne saldırı düzenlemesi üzerine, rejim güçlerine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Reuters'a konuşan Amerikalı bir yetkili, saldırıda en az 100 Esad yanlısı savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırı düzenlemesi üzerine, rejim güçlerine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Koalisyondan gelen açıklamaya göre, bazı Amerikan askerleri de Fırat Nehri'nin doğusunda olan Deyr ez Zor kentindeki SDG merkezine saldırı düzenlendiği sırada oradaydı.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, koalisyonun düzenlediği hava saldırısında rejim güçlerine bağlı en az 100 savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, hava saldırısına 500 muhalif gücün katıldığını, bu kişilerin de topçu atışları, tanklar, çok namlulu roket atar sistemleri ve havan toplarıyla desteklendiğini söyledi.

Reuters, bu bilgilerin saldırının büyüklüğünü gösterdiğini yazdı.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırıda ölen ya da yaralanan Amerikalı asker olmadı.

Yetkili, saldırıda bir SDG savaşçısının yaralandığını söyledi.

Rejim güçlerinin saldırısında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Deyr ez Zor'daki ana merkezinin hedef alındığı belirtiliyor.

Aynı yetkili "Rejim yanlısı güçlerin, SDG'nin IŞİD'den Eylül 2017'de özgürleştirdiği toprakları ele geçirmeye çalıştığını tahmin ediyoruz" dedi.

Esad yanlısı güçlerin, "IŞİD'in 2014-2017 yılları arasında ana gelir kaynağı olan petrol sahalarını ele geçirmeye çalışıyor olmalarının muhtemel olduğunu" söyledi.

Amerikalı yetkili, uluslararası koalisyonun bölgede SDG güçlerinin varlığına ilişkin Rus yetkilileri olayın çok öncesinden uyardığını da kaydetti.

Yetkili "Koalisyon güçleri engellenen saldırı (rejim güçlerinin saldırısını kastediyor) öncesinde, sırasında ve sonrasında Rus mevkidaşlarıyla iletişim halindeydiler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye YPG Beşar Esad Afrin

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
ABD kadar kalleş ve kahpe bir devlet var mı?
@eertem esada saldırmaları zoruna mı gitti esad kadar kahpe bir adam varmı kaç milyon vatandaşı öldü kaç milyon göç etti bunu tek sorumlusu esad değilmi en büyük kahpe kim
@tarafsiz4747 esada saldırı zorumuza gitmedi ama bunlar ISID e karşı savaşmıyormuydu, niye esad pyd yi vurduktan sonra esad saldırdı anlamadığım nokta bu. yesin köpekler birbirini. ama kendine bir sor abd niye pkk pyd ypg nin yanında. başka bir amacı mı var
@tarafsiz4747 sensin
@tarafsiz4747 yani esadın yerine milyonalrı olduren abd ve turk vatandaslarını olduren pkkyı tercih ediyorsun
abd dünyanın gördüğü en büyük şeytan terörist ve haydut devletidir!!!
it iti ısırmaz süriyde 6 yıldır iki tarafta müslüman katlediyor katil esada savaşmaya gelmemişmiydi bu batı sözde onların derdi esad olsa eli kere geberirdi onların derdi türkiye pkk orda bir devlet kurup türkiyeyi 50 yıl daha uğraştırmak ve bölmek kendilerine kukla devlet kurmak ama türkleri iyi tanımamışlar biz bir karış toprak için 400 milyon türk ölmeye hazırız pkk yıda sizide gömücez yiyosa devam edin görün.
@erdoganpolat34 esad ülkesinin bekaasi icin teroristleri öldürüyor haberlerde çıkan herşeye inanmayın siz nasil turkiyede hukumete baskaldirana terorist diyip hemen yaftaliyorsaniz esadda kendisine karsi gelene terorist diyerek saldiriyor once cuvaldizi kendinize batirin bosverin esadi ;)
haçlı ve siyonistler hiç bir zaman şiayla savaşmaz hep gizli mütefiktir bakın esad 6 yıldır çoluk çocuk katlediyor mahlelere sokaklarda kadın çocuk demeden insanlık suçu olan gazlarla katliyam yapıyor batı ne yaptı koca bir hiç batının derdi bütün müslüman şia kürt türk savaştırıp sonrda gelip hepsinin ensesine çökmek bu kadar basit.
@erdoganpolat34 hadi ya? saddama kim kimyasal silah verdi körfez savaşında? ahmet davidson kafası bu. şamda cuma namazına ne zaman gideceksin concon?
@erdoganpolat34 savaşmazmi yillardir israile tek saldiran grup hizbullah hangi mensuba ait ? Sallamak bedava dimi ... sunni kesimden hangi ulke saldirabildi siyonistlere ?
ypg hem rusyanın hem abdnin kankası, esad rusyanın kankası, sdg denilen oluşumun önemli kısmı ypg ve kürtlerden oluşuyor abdnin hem rusyanın kankası, esad hem rusyanın hem abdnin kankası olan işidle savaşan sdgye saldırıyor. işid esada saldırıyor, abd esada saldırıyor, türkiye sdgye saldırıyor, lan şimdi kim kime düşman, kim kimin dostu, kim kimin düşmanı, kahya uşağa, uşak bahçıvana, bahçıvan şoföre, şoför kahyaya, sonra hepsi birden uşağa... burada uşak kim olacak acaba...
kafası çalışan insanlarımız var.
Türkiyeye verilebilecek en güzel gözdağı...
AMERİKA ŞUAN AYAK YAPIYOR BENCE... TÜRKİYENİN FARKETTİĞİ HERŞEYİ ÖRT PAS ETMEK İÇİN VURUYORMUŞ GİBİ YAPIYOR.... ARTIK AMERİKA İLE İTTİFAK YOK...TERÖRE DESTEK VEREN KARŞISINDA BİZİ BULUR.... SEN ORAYA 4000 TIR SİLAH GÖNDER YARIN ÖBÜRGÜN O SİLAHLAR TÜRKİYEYE ÇEVRİLECEK... O VERDİĞİN SİLAHLARIN NAMLULARINI BİZ SOKACAK YERİ BİLİRİZ EYYY AMERİKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Türk ordusundan kaçan Ypg, Suriye rejimi güçleriyle kıskaca alınacaktı belki de... Fakat Abd boş durmuyor. Yeni bir sömürge devlet için uğraşıyor. Deaş bahane olmaktan öteye gidemedi. Denklemin bir parçasıydı. Üreticisi de belli zaten. Bu hava saldırısı küçük bir kıvılcım değil. Bakalım Rusya ve İran ne diyecek bu işe. Peki!.. Biz ne diyeceğiz? Suriye rejimi bizim düşmanımız mı değil mi? Açıklamalara göre şekillenecek. Dedik ki; Suriye rejimi ile konuşalım. Ama katil bir devlet olarak lanse edildi.
ABD yine ortalığı karada savaşmadan ortalığı kan gölüne çevirip bölgeyi karıştırıyor,, şeytanlığı had safhada..
hani suriyenin dağılmasını istemiyordu bu ABD niye vuruyor esadın askerlerini bu terörevleti ABD neyapmak istediği açıkca ortada
esad efendi türkiyenin afrin operasyonuna karşı çıkacağına asıl ülkeni bölmek isteyenlerle uğraş senin 3.5 milyon vatandaşın burada rusyada veya iranda değil
İYİDE HANİ NE OLDU ESEDIN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NE HANİ RUSYA HANİ İRAN ARKANDAYDILAR ŞİMDİ ADAMLAR SİZİN BU SAVAŞINIZDAN BEN BİŞİ ALAMADIM AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI İYİCE KİM AMARİKANCI KİM DEĞİL ANLAYAN VARSA BİR GÜN İSRAİL VURUYOR BİR GÜN ABD AMA TÜRKİYE GİRİNCE AMAN EFENDİM SURİYE TOPRAKLARI İŞGAL EDİLİYOR OLUYOR ARTIK OARALARI TÜKİYE KOKMMPLE TESLİM ALMALI YOKSA BU KEFERLER SURİYE DİYE BİRŞEY BIRAKMACAKLAR.
ula inanalımmı bunca ölümler oldu mağdurlar oldu bu güçler durdurduda şimdim ijet onları düştü
suriyedeki güçler; 1.esad yanlısı güçler, 2.abdye bağlı muhalifler, 3.pyd,ypg,ışid,pkk, 4.öso, 5.rusya. Nasıl bir yer orası anlamıyorum.Kim kimle napıyor belli değil ve bu karmaşada KAHRAMAN TÜRK ASKERİ. Allah askerimizi ve ülkemizi korusun inşallah.
@mustafa.7 doğru hepsi orada ama suriyeliler istanbulda ankarada izmirde bursada kahvehanelerde avmlerde yazın ise plajlarda mesire alanlarında uzayıp gider liste suriyede suriyeli hariç herkez orada
buna kim inanır
esad pkk yı vuruyo abd esadı biz abd yi destekliyoruz sonra gidip pkk ile savaşması için askerimizi oraya gönderiyoruz siyaset tam olarak bu mu niye esadın yanında degiliz biz
amerika resmen israil için orta doğuda yeni bir terör kurmayı planlıyor. suriye yi suriye ye verme gibi bir niyeti yok. orta doğu ülkeleri el birlik içerisinde olmadan suriye yi bütün halinde düşünebilmek zor. amerika sadece suriye de değil bütün dünya yı karıştırmaya ve yahudilere çalışan bir terör devleti olduğu aşikar.
böyle bir saldırı bizede yapılabilr. dikkatli olmak lazım. adi abd
vampirler herzamanki gibi sahada yanlız bu vapmirler petrol emiyor
Suriye yi bölmek için elinden geleni yaptı emperyalistler ama başaramayacaklar Türkiye yi de bu karanlığa sokamayacaklar
abd sdg ye saldırı olursa yapcagımız bu diye turkiyeye goz dagı veriyor resmen
abd en azılı teroristtir başka sözüm yok
nolcak biz hep geldik ABD nin oyununa hepte böyle kalcaz
ORTADOĞUYU, BATAKLIĞA ÇEVİRENLERİN YATACAK YERİ OLMASIN!
dünya iyice stronghold crusader'a döndü.Birbiri saldıran saldırana.
Katil ABD defol.
BU HABERDEN KİM NE ANLADI BEN BİR ŞEY ANLAMADIM ÜÇ DEFA OKUDUM
adamlar havadan hallediyorlar.yere bile inmelerine gerekyok.daha doğrusu öyle bir teknolojiye sahiplerki,oyunoymar gibi pc başında hamburgerini yiyip kolasını içerken,savaş kazanabilirler
Savaş en çok silah tüccarlarına yarar.
EH BİR TUZAGA DÜŞTÜK ALLAH ASKERİMİZİ KORUSUN YAZIK. GÜNAH
TÜRK askerini suriye de istemiyoruz diye aciklama yapan suriyeli yetkililer ayni açıklamayı suriyede abd askerini istemiyoruz diye neden yapmiyor acaba
Esad bize gel anlaşalım diye yalvaracak baksanıza dün gece pyd ye saldırdı şimdi ise ABD ona Saldırıyo Buda şu anlama geliyo bence Esad ve dolayısıyla rusya yakında TÜRKİYE safına geçerler ....
Esad bize gel anlaşalım diye yalvaracak baksanıza dün gece pyd ye saldırdı şimdi ise ABD ona Saldırıyo Buda şu anlama geliyo bence Esad ve dolayısıyla rusya yakında TÜRKİYE safına geçerler ...................
Dinsizin hakkından imansız gelirmiş...Yiyin birbirinizi...
abd büyüklüğünü gösterdi uyuyan devi uyandırdılar:)))))
TÜRK askerinin nasıl bir cehennemde savaştığını anlamak için çok çaba göstermeye gerek yok. ABD,Rusya ve diğerleri menfaatleri doğrultusunda o toprakların gerçek sahibi Suriyelileri yok edecek.İnşallah bu bataklıktan daha çok askerimizin canı yanmadan çıkarız.
bugün esada laf söyleyenler. zamanında saddam ve gaddafiye de demedik kötü eleştiri bırakmamışlardı.
katıl amerıka mahsun yıılarönce söylemiş gençler yutupta ızleyın katıl abd yı
çokta üzüldüm canları cehenneme dinsizin hakkından imansız gelir
hala mi ayilmadiniz...bana her gün onlarca görüntü geliyor kaç tane ev harap halde.musluman bir toplumdan bahsediyorum.kiminin ayağı kopmuş kiminin kafasi gövdesinde yok.Allah c.c bunun hesabini soracak.yerile bir olacaklar inşaallah.
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