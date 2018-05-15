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Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban'ın, Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdiği, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığı bildirildi.

Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi

Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin batısındaki Farah vilayetinin merkezine dört koldan saldırdığı bildirildi. Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, militanların, dün gece saatlerinde Farah merkezine saldırı başlattığını açıkladı. Örgütün vilayet merkezini kısmen ele geçirdiğini, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığını ifade eden Bahtavar, merkezde çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Bahtavar, saldırının ardından merkezde yaşayan ailelerin evlerini terk etmeye başladığını söyledi.

7 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda 7 kişi yaralandı. Ordunun Farah vilayetindeki basın danışmanı Nurulhak Haliki, ilk belirlemelere göre, saldırılarda il emniyet amiriyle 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Çıkan çatışmalarda 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Haliki, 16 örgüt üyesinin de yaralandığını vurguladı. Görgü tanıkları, çatışmaların vilayet merkezindeki Emniyet Müdürlüğü yakınında devam ettiğini, ara sıra şiddetli patlama seslerinin de duyulduğunu söyledi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş de Farah vilayetine takviye birliklerin gönderildiğini ve çatışmaların sürdüğünün altını çizdi.

TALİBAN SALDIRILARI

Son bir ayda Afganistan genelinde saldırılarını artıran Taliban örgütünün, son olarak Faryab, Kunduz, Baglan ve Badahşan vilayetlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Taliban militanları, son saldırıların ardından Faryab'ın Birlçirag ve Baglan'ın Tala-u Barfak ilçelerinin kontrolünü sağlamıştı. Diğer yandan örgüt üyelerinin iki gün önce de Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker yaşamını yitirmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
iyide kardeşim şunun başına afganistan yazsanız okumayacakmıyız, işiniz gücünüz dolandırıcılık şeffaf olun biraz
Sayın CB tüm Afganlıları ülkemize davet etmeli...onlara ,süt ekmek meyve paketleri dağıtıp maaşa bağlamalı
zaten yuzbinlerce Afgan varki hergün de yüzlercesi İran sınırından kaçak olarak ülkeye geliyor , senin dünyadan haberin yok .
ne iğrenç bir dünya
O değilde niye olumsuz gelişmeler hep müslüman ülkelerde yaşanıyor Rusyada darbe veya ingilterede ayaklanma vs gibi bir haber ömrümde görmedim
tek sebebi eğitim .
@base_builderci_2018 Tek sebebi islam düşmanlığı
Arap gelenegi olan islamı referans olarak gören cani vahşi bir terör örgütü.
1970 yıllarında Afganistana bir bakın ne zaman islam toplumun günlük yaşamına dahil edildi ve ülkenin sonu geldi. Sıra biz de. Hızlı bir şekilde o yöne doğru gitmekteyiz. 24 Haziran bir yol ayrımı.
@i.sezer aynen öyle. islam girdiği her ülkeyi mahvediyor.
BÖYLE GİDERSE OLACAĞIMIZIN FRAGMANI GİBİ.
Dincilik akımlarının nelere yol açtığının demosudur,bir ramanlar reisimiz de talibanın kıçının dibinde poz vermişti,ülkemizin menfaati içinmiydi değilmiydi halk karar versin.
reyizzz şehrini terk edem AFGANlarıda alalım biz reyizzz onlarda müslüman değil gelsinler onlarda
afganlae gelsin bize sığınsın dicemde bizde daha çok talibanlı terörist vardır rahat bırakmazlar onları.
Müslümanı müslümana kırdırmak silahlar satmak için herşey yapıyorlar
amerika demokrasi getirdi. bunlar amerikan demokrasisi. kendileri istediler kendileri buldular.
dünyanın çivisi çıkmış
ULAN DÜMBÜKLER ABD HER TÜRKÜ BKU YİYOR IRAK, SURİYE FİLİSTİN VE AFGANİSTANI KARIŞTIRIYOR SİZ ONU BİLE TÜRKİYE YE ERDOĞANA BAGLIYORSUNUZ DİYECEMDE KİM DUYACAK KİM ANLAYACAK
Türk askeri geri gelsin... Amerika ne kadar erkek görelim
ısrail in yaptıkları zulmü ortbas etmek için taliban devreye sokuldu. amaç islam dünyasının gündemini değiştirmek
Kan politikası!
oyundur oyun abd oyunu
ABD nin olduğu her yer aynı. Kendileri çalıp kendileri oynatıyor!
Gazze diye bir haberiniz yok, yazıklar olsun size. Tramp ve Netenyahu maşası gibi haber yapıyorsunuz.
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