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Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 01:34 | Son Güncelleme

Rusya’da Moskova Nehri’ndeki büyük eğlence gemisinde çıkan yangına 100 itfaiye eri müdahale etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 140 kilometre batısındaki Moskova Nehri üzerindeki bir gemiden alevler yükseliyor.

"Nerey" adlı eğlence gemisinden yükselen alevler bin metrekarelik alana yayıldı. Polisin alevlerin etrafa sıçramasından dolayı bölgeyi tahliye ettiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine 100 itfaiye erinin ve 30 aracın sevk edildiğini açıkladı.

RUSYA-YANGİNN

Yangında ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İHA

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Rusya yangın Moskova Nehri eğlence gemisi nerey

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sudaki gemiden alevler karaya sıçrıyor.nasıl bir tuhaf haber bu
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