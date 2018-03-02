Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 140 kilometre batısındaki Moskova Nehri üzerindeki bir gemiden alevler yükseliyor.
"Nerey" adlı eğlence gemisinden yükselen alevler bin metrekarelik alana yayıldı. Polisin alevlerin etrafa sıçramasından dolayı bölgeyi tahliye ettiği belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine 100 itfaiye erinin ve 30 aracın sevk edildiğini açıkladı.
Yangında ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İHA
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