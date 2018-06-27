HABER

Altı pengueni döverek öldürdüren kişiye 49 saat kamu hizmeti cezası Avustralya'da büyük öfke yarattı

27.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Avustralya'nın kuzeybatısındaki Tazmanya eyaletinde en az altı pengueni sopayla döverek öldürmekten suçlu bulunan bir kişi, 49 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı. Karar hayvan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu. Eyalette hayvanlara zulmden suçlu bulunan kişiler, beş yıla kadar hapis ve 31 bin dolara kadar para cezası alabiliyor.

Altı pengueni döverek öldürdüren kişiye 49 saat kamu hizmeti cezası Avustralya'da büyük öfke yarattı

Joshua Leigh Jeffrey adlı 20 yaşındaki saldırganın 2016'da yeni yılın ilk günü bir arkadaşıyla Sulphur Creek plajında küçük ya da mavi penguen olarak bilinen hayvanlara saldırısı, yakınlarda oturan bir kişinin hayvanların çığlıklarını duymasıyla ortaya çıktı.

Luke Williams adlı bir kişi, sesleri takip ederek yakınlardaki bir kampta dokuz penguenin ölüsünü buldu. Altı hayvanın kafatasında çatlaklar tespit edildi. Ancak diğer üç penguenin ölüm nedeni belirlenemedi.

Ülkede büyük öfke yaratan davada dün karar çıktı. Avukatı, Jeffrey'nin küçüklüğünden kalma davranış bozukluğu sorunları olduğunu savundu. Yargıç, Jeffrey'nin dakikalarca süren saldırıda suçu kabul etmediğini ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini söylemesine rağmen kamu hizmeti cezasına kara verdi.

Saldırgan ayrıca 82 dolarlık mahkeme masraflarını ödeyecek.

'KARAR HAYVANLARA VERİLEN DEĞEREİ GÖSTERİYOR'

Tazmanya Kuşları adlı hayvanlara yardım örgütünden Dr. Eric Woehler, karardan düş kırıklığına uğradıklarını belirterek "Bu karar gelecekte başka bir kişiyi aynı şeyi yapmaktan caydırmayacak" dedi, cezanın "Tazmanya'nın paha biçilmez doğal yaşamına verilen değeri gösterdiğini" söyledi.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Araştırma: Çalışmayan annenin çocuğu fakirlik çekiyorAraştırma: Çalışmayan annenin çocuğu fakirlik çekiyor
Fransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdıFransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Penguen dayak Avustralya öldürmek ceza hayvana şiddet

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'

ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘S-400 Satışı Olursa Türkiye’ye Yaptırım Uygulayacağız'

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

İsveç'teki Türk kaleciden takım arkadaşlarına suçlama: Atatürk fotoğrafı paylaştığım için hakaret ettiler

Kanada'da bir kuş yuvası nedeniyle on binlerin katılacağı festival ertelenebilir

Kanada'da bir kuş yuvası nedeniyle on binlerin katılacağı festival ertelenebilir

Fransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdı

Fransa Kasaplar Federasyonu 'vegan terörüne' karşı devleti göreve çağırdı

Uber Londra'daki hizmet lisansını geri kazandı

Uber Londra'daki hizmet lisansını geri kazandı

Türkiye bekliyor, Makedonya ve Arnavutluk AB yolunda

Türkiye bekliyor, Makedonya ve Arnavutluk AB yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.