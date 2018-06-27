Altı pengueni döverek öldürdüren kişiye 49 saat kamu hizmeti cezası Avustralya'da büyük öfke yarattı

Joshua Leigh Jeffrey adlı 20 yaşındaki saldırganın 2016'da yeni yılın ilk günü bir arkadaşıyla Sulphur Creek plajında küçük ya da mavi penguen olarak bilinen hayvanlara saldırısı, yakınlarda oturan bir kişinin hayvanların çığlıklarını duymasıyla ortaya çıktı.

Luke Williams adlı bir kişi, sesleri takip ederek yakınlardaki bir kampta dokuz penguenin ölüsünü buldu. Altı hayvanın kafatasında çatlaklar tespit edildi. Ancak diğer üç penguenin ölüm nedeni belirlenemedi.

Ülkede büyük öfke yaratan davada dün karar çıktı. Avukatı, Jeffrey'nin küçüklüğünden kalma davranış bozukluğu sorunları olduğunu savundu. Yargıç, Jeffrey'nin dakikalarca süren saldırıda suçu kabul etmediğini ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini söylemesine rağmen kamu hizmeti cezasına kara verdi.

Saldırgan ayrıca 82 dolarlık mahkeme masraflarını ödeyecek.

'KARAR HAYVANLARA VERİLEN DEĞEREİ GÖSTERİYOR'

Tazmanya Kuşları adlı hayvanlara yardım örgütünden Dr. Eric Woehler, karardan düş kırıklığına uğradıklarını belirterek "Bu karar gelecekte başka bir kişiyi aynı şeyi yapmaktan caydırmayacak" dedi, cezanın "Tazmanya'nın paha biçilmez doğal yaşamına verilen değeri gösterdiğini" söyledi.

