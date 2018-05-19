HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

Homofobi kaynaklı fiziksel saldırıların son bir yılda yüzde 15 oranında arttığı Fransa'da, Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Münir Mahcubi eşcinsel olduğunu açıkladı. Mahcubi, "Homofobi, topluma zarar veren bir hastalık" dedi.

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Duvar'da yer alan habere göre, Fransa’da Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Münir Mahcubi eşcinsel olduğunu açıkladı. Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü vesilesiyle açıklama yapan Mahcubi, homofobik saldırıların yükselişte olduğu bir dönemde eşcinsellere daha fazla görünürlük sağlamaya yardım edeceğini söyledi.

34 yaşındaki Mahcubi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Homofobi bizi bazen, sadece nefretten kaçınmak için adapte olmaya ve yalan söylemeye zorlar. Homofobi, topluma zarar veren bir hastalık; okulları istila ediyor, aileleri zehirliyor, arkadaşlarınızı kaybetmenize yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Faslı bir göçmen ailenin çocuğu olan Mahcubi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekibine katılmadan önce başarılı bir teknoloji girişimcisiydi.

Fransa’da istatistiklere göre, homofobi kaynaklı fiziksel saldırılar son bir yılda yüzde 15 oranında artmış durumda.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Askerler savaş travmasından kurtulamıyorAskerler savaş travmasından kurtulamıyor
Laschet: DİTİB Alman kuruluşu haline gelmeliLaschet: DİTİB Alman kuruluşu haline gelmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa homofobi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

ABD'de bir lisede daha silahlı saldırı

Fransa'da bomba alarmı! Nice'te havalimanı boşaltıldı

Fransa'da bomba alarmı! Nice'te havalimanı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.