İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolündeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi.
Terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.
Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.
İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.
IŞİD, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor. YPG, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki IŞİD unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.
Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG'nin kontrolüne girmişti.
Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber
Grip oteline 16 bin lira ücretle hasta aranıyor
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum