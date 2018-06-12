HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 14:06 | Son Güncelleme

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG'ye destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolündeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi.

Terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.

Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.

İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.

IŞİD, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor. YPG, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki IŞİD unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı.

Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG'nin kontrolüne girmişti.

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü! Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!
Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haberSon Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya YPG ABD Fransa Deyrizor Suriye

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!

8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!

Avusturya'nın skandal kararının yankıları sürüyor: Yanlıştan dönün

Avusturya'nın skandal kararının yankıları sürüyor: Yanlıştan dönün

Şaşırtan araştırma: AB vatandaşlarının evleri 'aşırı kalabalık'

Şaşırtan araştırma: AB vatandaşlarının evleri 'aşırı kalabalık'

Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!

Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!

Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber

Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber

Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

Finlandiya'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.