HABER

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

"Sunnionline" haber sitesine konuşan Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, İranşehr'deki "patolojik" sorunun kentte güven ortamının bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

Kentte yönetim sorunu yaşandığını dile getiren İsmailzehi, bu durumun daha önce İran meclisinde gündeme getirildiğini hatırlatarak, "Maalesef bir süredir İranşehr'de cinayet, gasp ve kaçırma gibi olaylar halkın güvenliğini tehdit etmektedir." dedi.

"EMNİYET TEŞKİLATININ KONU ÜZERİNE HASSASİYETLE EĞİLMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Yöneticilerin konuyla ilgili etkili kararlar almaları gerektiğini belirten İsmailzehi, "Adalet ve emniyet teşkilatının konu üzerine hassasiyetle eğilmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili söylentilere halkın kulak vermemesi gerektiğini dile getiren İsmailzehi, halka sükûnet çağrısında bulunarak kentin güvenliğine zarar verecek gösterilerde bulunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

RAMAZAN AYINDA 41 KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

AA

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Merkel iki hafta zaman kazandıMerkel iki hafta zaman kazandı
Japonya'da DepremJaponya'da Deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN tecavüz Ramazan'da 41 kız çocuğuna tecavüz İran bu iğrenç olayı konuşuyor tecavüz iddiası

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ensar vakfindan ogrenmislerdir..
sünni nüfusu diyo şaşırdık mı ?
Diğer Haberler
İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!

Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.