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Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Devletleri yönetenlerin, geleceği, problemleri görerek tedbir alması gerekir. Büyük istihdam problemleri ortaya çıkacak, büyük işsizlik çıkacak" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen '21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 'Cumhurbaşkanları Oturumu'nda konuştu. Konuşmasında, işsizlik uyarısı yapan Gül şunları söyledi:

"Teknoloji… Öyle bir ortam oluştu ki özellikle enformasyon teknolojisi IT dediğimiz şey her şeyi şeffaf yaptı. Hiç kimse artık kafasını kuma gömmüş olamaz. Herkes her şeyi takip edebilir hale geldi. Dolayısıyla dünyanın her köşesinden başka köşesini takip ediyorlar. Böyle olunca fakirler zenginliği, zenginler fakirliği görüyor, her gün acı çekenleri görüyor ve bunun neticesinde ortaya güzel şeyler, örnekler, güzellikleri örnek alan davranışlar çıkarken, bir taraftan da öfke, hınç, radikal akımlar da ortaya çıkıyor. İkinci bir şey, teknoloji ilk ortaya çıkıp da makinaların uygulanmaya başlaması, emek yoğundan makine yoğuna geçince zaten büyük işsizlikler o zaman oldu ama onlar kaçınılmazdı. Makinadan robota, robottan bilgisayarlara oradan şimdi yapay zekanın yönettiği fabrikalara geçilmeye başlanırsa o zaman ortaya iki şey çıkacak; biri işsizlik. Bu istihdam meselesi müthiş bir şey. Devletleri yönetenler, geleceği, problemleri görerek tedbir alması gerekir. Büyük istihdam problemleri ortaya çıkacak, büyük işsizlik çıkacak."

"ÜLKELERİN NASIL ZAYIFLADIĞINI YAŞIYORUZ"

Sosyal medyadaki 'trol'lerle de ilgili açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Trol merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu, seçimlere nasıl müdahale edildiğini, radikal akımların nasıl desteklenip, ülkelerin nasıl zayıflatıldığını yaşıyoruz. Pozitif gündemde mi negatif gündemde mi ülkeler ilerleyecek?"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
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Abdullah Gül yapay zeka sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
KONUŞUYORSUNDA SEN NE TEDBİR ALDIN ÖNCE ONU SÖYLE
otur oturdugun yerde ve büyümeyi algila ve sadece seyret senden baska bisey bekleyen yok zaten lale
İşsizlik umurlarında mı maaşları yatıyor işsiz vatandaş alkış tutuyor ömründe tatile gidemeden ölen milyonlar var.
suriyelileri düşünmekten , gelecekteki seçimleri düşünmekten, boşalan merkez bankası kaynaklarını yerine varlık fonuda yetmiyip şeker fabrikalarını parsel parsel satmayı düşünürken işssizliği düşünmeleri beklnemez sayın gül..duraklam dönemi yükselmeyi gördük tavan yaptık nerde olduğumuz görünüyor.dolar 4000 euro 5000 bu develasyon değilde ne dir. şimdide koalisyon girip ülkeyi hepten ekonomik batağa sokacaklar.
trolden kastını çok iyi biliyoruz sende yeni bir parti kur ötv yi kaldırma sözü ver en az %10 almazsan namerdim sonuçta halkın sana güveni var ve verdiğin sözü tutacağınıda biliyorlar
NEDE ÇOK BİLİRMİŞSİNİZ , SANKİ SENİN DÖNEMİNDE İŞSİZLİK YOKTU...
sap diyor saman diyor kafanıza tskmayın
Sayın Gül fikirlerine kıymet verdiğimiz bir büyüğümüz.Ama u uyarıları yaptığı kurum yetkilileri hala fantazi peşinde saçma sapan işlerin peşinde
korkusundan eleştriyi bile o kadar dolaylı yapıyor ki,eleştri yapıyor mu yapmıyor mu belli değil....
AKP devlet yönetmiyor , AKP'lileri yönlendiriyor , adamlar da devlet yönetecek bilgi tecrübe yok , inanmazsan son 5 yılda ki cari açığa döviz altın hareketlerine dış borç ve iç borca bak .
sen ne yaptın yönetirken yönetilmekten başka
problem ortada cozum onerisini merak ettim..muhtemelen 8milyar insan fazla dunya nufusunu 400milyon indirmek lazım diyecek..
Tanıdığı, torpili olmayanların iş bulamayacağı bir iş dünyası oluşturulmuş durumda. Tanıdığı olanlar yeteneksiz de olsalar sermayenin gücüyle hak etmedikleri yerlere gelebilirken fakirin çocuğu zeki de olsa zenginin geri zekalı çocuğuna köle olmaya mahkum edilecek. Önünün alınması gerekir.
Evet zaten tek sorunumuz işsizlik
kızım sana söylüyorum,gelinim sen anla! onun umurunda değil,o kim?
ÜLKENİN BÖYLE AKLI SELİM İNSANLARA İHTİYACI VAR.
Ey gidi sayın Abdullah Gül ,elinde yetki varken sesin çıkmadı,bunlara yol verdin.Şimdi uyarıyorsun.Senin reis adı aldı ve Üsküdar ı geçti.Anlamını bilirsin.Sende suçlusun
KONUSUN ERDOGANIN DERİN DEVLETİ KONUŞ
şimdi mi konuşasın geldi gülüm
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