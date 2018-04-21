Abdullah Gül'ün zor kararı!

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili kulislerdeki bir kaynağının “Seçim tarihi açıklanmadan önce görüşüyorduk, o da çok temkinli davranıyordu. Erken çıkış yapmak da geç kalmak da istemiyordu. Ancak artık tarih açıklandı ve bir hafta 10 gün içinde karar vermek zorunda. Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Aday olur mu bilmem ama geçmişte çok duyduğumuz ‘Tayyip Bey’e rakip olmaz’ inancının artık zemini kalmamış. Doğru formül bulunursa aday olabilir" şeklindeki sözlerini yazısına taşıyan Zeyrek, Gül'ün hassasiyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin çekmemek, ondan 'hain' damgasını yememek için CHP'den aday olmayacağını belirterek, partiler üstü bağımsız bir aday olmak isteyebileceğini belirtti.
"SAADET VE CHP, GÜL İSMİ ÜZERİNDE DURUYOR"
Meral Akşener'in adaylığı sonrası, Abdullah Gül ismi üzerinde daha çok Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğunu ifade eden Zeyrek, görüşmelerin Saadet Partisi aracılığıyla sürdürüldüğünü belirtti. HDP'nin önde gelen bir yöneticisinden aldığı bilgileride köşesinde aktaran Zeyrek, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Son bir değerlendirmeyi de HDP’nin önde gelen bir yöneticisinden aktarayım:
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artık iki partili dönem bitti. HDP ve AK Parti’nin yanına İYİ Parti-Saadet Partisi aktör olarak geldi yerleşti. Muhafazakâr Kürtler HDP’ye sıcak bakmıyorlar ama Afrin ve Barzani ile ilişkileri bahane edip AK Parti’den uzaklaşıyor, bu iki partiye yöneliyorlar. Seçim ikinci tura kalır da Sayın Erdoğan’ın karşısında Meral Akşener ya da Abdullah Gül kalırsa, bu bölgeden önemli miktarda oy alır.”
Öyle anlaşılıyor ki gelecek bir hafta muhalefet cephesinde fırtına gibi geçecek..."
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