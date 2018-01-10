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Abdullah Gül'le ilgili bomba iddia!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 10:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında isim vermeden Gül'ü bombaladı. Abdullah Gül'ün bu sert eleştirilere ne yanıt vereceği merak edilirken İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar bugünkü köşesinde, Gül'le ilgili bomba bir kulis haberini paylaştı. Yaşar'ın verdiği bilgiye göre Gül Şubat'ta sahalara iniyor.

Abdullah Gül'le ilgili bomba iddia!

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül arasındaki polemiği yazdı.

Erdoğan ve Gül arasında KHK başlayan tartışma Erdoğan'ın dünkü sözleriyle doruğa çıktı. Gül'ün Erdoğan'ın sözlerine ne yanıt vereceği merak edilirken, Gül'le ilgili bomba bir haberi İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar paylaştı. Yaşar, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı merak edilen Gül'ün Şubat'ta sahalara ineceğini yazdı.

İşte Yaşar'ın yazısının o kısmı...

GÜL CİDDİ CİDDİ HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi.. Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..Ciddi ciddi hazırlanıyor.. Hemen söyleyelim ilk aşama bu...

PARTİ KURMAYACAK AMA...

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek.. "Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek.. Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

BAKALIM ABDULLAH GÜL NASIL FİNAL YAPACAK?

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Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz.. Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur... Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
IYI gelecek.. Kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan soysuzluk papa ile saray açmak pkk pyd barzani ortakligi BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu son bulacak.. TÜRK milleti huzur bulacak... Ne Mutlu Türk'üm Diyene !..
bundan anca 1. sınıf sünepe olur :) hala bunu lider falan sanan varsa garipsiyorum... daha dün sövenler şimdi bunu başına lidermi yapacak. güldürmeyin yahu insanı... ekmeleddinden hala ders çıkmamış anlaşılan.
bu erdoğan denen zat,bir dönem ara vermiş eski c.başkanları yeniden aday olamaz diye bir KHK çıkarır.gül'ün önünü keser.ahada söylüyorum.yaparmı yapar.bu zattın kendisini kurtarmak için herşeyi yapabileğini biliyoruz.ailesi bile bunu yaptıklarından dolayı ihbar etsin. hepsini içeri tıkmazsa namerdim.
IYI gelecek.. Kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan soysuzluk papa ile saray açmak pkk pyd barzani ortakligi BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu son bulacak.. TÜRK milleti huzur bulacak... Ne Mutlu Türk'üm Diyene !..
Sizce Gül'de o cesaret var mı? Sahada mücadele etmeyi sevmez gibi görünüyor.
Demekki meydan boş değil. gerçek müminler birisine oy verecek. münafıklar birisine oy verecek. laik lerde birisine oy verecek. unutmayalım laikler münafıklara oy vermezler.bu tanımlamada herkes birilerinin ne olduğunu çok iyi biliyor.
aday olacağını sanmıyorum.eğer çok ileri giderse bir fetö bağlantısı bulunup içeri atılabilir.baksana kimse konuşamıyor.konuşanda en ağır lafı işitiyor.
Bu gazetecide yalan dolan asparagas haber yapmaya başladı..itibar etmeyin..
insin insin oda boyunun ölçüsünü alır, kimler kimlere hizmet ediyor bu millet çok iyi biliyor
Allah ;T.ç'yi 16 Yıldır kan ve kaos ortamına getiren (kan ve kaos)veya ortak olanların hepsini inşallah ebuleheb soyu gibi yapar,tez zamanda.t.ç huzur bulur.1155
Kesinlikle mükemmel hazırlanmış bir oyun.AKP ikisini karşı karşıya getirerek diğer adayların gündemden düşürmeye çalışıyor ve vatandaşı sadece bu ülkede iki kişiden başka kimse yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar
insallah inerde mhp nin cumhurittifaki kazanmaz
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