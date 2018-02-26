Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle hükümet adım atarak komisyon kurup çalışmalar başlattı.Ancak bugün ortaya çıkan video, tartışmaları körükledi. Kamuoyu önüne çıkan kimi isimlerin yaptıkları açıklamalar kadın ve çocuğa bakış açısı nedeniyle gündemde yer alırken, Aczimendi Şehit Gündüz'ün ortaya çıkan videosu izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
"ANNENİN VE KIZKARDEŞİN KOLLARI TAHRİK EDER"
İmam Hatip öğrencilerinin okul kıyafetlerini yeterince kapalı bulmayan ve tahrik edici olduğunu savunan Gündüz, kişinin annesinin ve kız kardeşinin kolundan-bacağından tahrik olacağını savunduğu sohbette şöyle diyor:
"Babayı kınamıyorum ama muhabbeti gayri meşru bir iştir. Kızı okulda dışlanmasın, ayıplanmasın diye kızı nasıl isterse öyle giyiniyor. Kızım hamama mı giriyorsun, sokağa mı çıkıyorsun. Bu kıyafet nedir. Sen bu kıyafetle benim yanımda nasıl geziyorsun. Bir ana göğsünü açıp oğlunun yanında duramaz. Vücut hatlarını belli eden bir kıyafetle buluğa ermiş oğlunun, kızının yanında gezemez. Sima (yüz) günah değil. Ananın simasını gördü mü onda şehvet kalmaz. Bacısınınkini gördü mü şehvet kalmaz. Ama kollarını, bacaklarını, kalçalarını, göğsünü... Şehveti tahrik eder bu. Ve tüyleri ürpertecek hadiselere meydan verir.
"KIZ ÇOCUKLARINI GÖMMEK YERİNE BOYUNLARINI KESİP ATSALARDI"
Müslim "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı. Onun için böyle yapmışlar. Bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrı meşru olacak. 'Şimdiden ödlüreyim o çağa elmeden' diyor." diyerek kız çocuklarının öldürülmesini haklı bulduğunu açıkça söylüyor.
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