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Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:34 | Son Güncelleme

Aczmendi Şeyhi Müslim Gündüz'ün, İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiyle ilgili bir dini sohbette cemaate söylediği sözler kan dondurdu. Müslim'in diri diri gömülen kız çocuklarıyla ilgili "Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı" ifadesini kullandı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle hükümet adım atarak komisyon kurup çalışmalar başlattı.Ancak bugün ortaya çıkan video, tartışmaları körükledi. Kamuoyu önüne çıkan kimi isimlerin yaptıkları açıklamalar kadın ve çocuğa bakış açısı nedeniyle gündemde yer alırken, Aczimendi Şehit Gündüz'ün ortaya çıkan videosu izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

"ANNENİN VE KIZKARDEŞİN KOLLARI TAHRİK EDER"

İmam Hatip öğrencilerinin okul kıyafetlerini yeterince kapalı bulmayan ve tahrik edici olduğunu savunan Gündüz, kişinin annesinin ve kız kardeşinin kolundan-bacağından tahrik olacağını savunduğu sohbette şöyle diyor:

"Babayı kınamıyorum ama muhabbeti gayri meşru bir iştir. Kızı okulda dışlanmasın, ayıplanmasın diye kızı nasıl isterse öyle giyiniyor. Kızım hamama mı giriyorsun, sokağa mı çıkıyorsun. Bu kıyafet nedir. Sen bu kıyafetle benim yanımda nasıl geziyorsun. Bir ana göğsünü açıp oğlunun yanında duramaz. Vücut hatlarını belli eden bir kıyafetle buluğa ermiş oğlunun, kızının yanında gezemez. Sima (yüz) günah değil. Ananın simasını gördü mü onda şehvet kalmaz. Bacısınınkini gördü mü şehvet kalmaz. Ama kollarını, bacaklarını, kalçalarını, göğsünü... Şehveti tahrik eder bu. Ve tüyleri ürpertecek hadiselere meydan verir.

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"KIZ ÇOCUKLARINI GÖMMEK YERİNE BOYUNLARINI KESİP ATSALARDI"

Müslim "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı. Onun için böyle yapmışlar. Bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrı meşru olacak. 'Şimdiden ödlüreyim o çağa elmeden' diyor." diyerek kız çocuklarının öldürülmesini haklı bulduğunu açıkça söylüyor.

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Okuyucu Yorumları 115 yorum
bu şahsın bi cemaati var bunu örnek alan insanlar var degilmi bunu kim dogurdu acaba :-) cemaatine allah sabir versin
@zizow_2016 sus edepsiz hoca doğru söylüyor :)!!!! yüzündeki nurdan belli değil mi ??? şaka bi yana bunu dinleyen var mı citiye alıp
Bu tip adamlar bu dinin temsilcisi olabir mi? Vah benim güzel dinim seni tebliğ etmek kimlere kaldı. işte bu tam bir kıyamet alametidir.
Belki Atatürk ü şimdi daha iyi anlarsınız.
@ktekirdagli_1963, NUTUK'tan alıntı:Saltanatın kaldırılması konusunda "mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. bu behemehal olacaktır. burada içtima edenler meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir." diyerek meclisin ortasında emrivakime uymayanın kafasını keserim diyeni daha iyi anladık tavsiye için sağol
bunlari toplayip derhal ipe dizmeliii
Bıktık bu zibidilerden artık haber değeri bile yok
kuklalar yine boy gösteriyor
Yaşı yetenler bilir. Bu şahıs geçmişte bir kadınla basılmıştı. Ahlaksız işler yapan açık giyinenler değil, bunun gibi sapıklığını gizlemek için dine sırtını dayayanlardır
SENİ HOCA DİYE DİNLEYENİN DE TAAAAA ... SENİN ÇIKTIGIN YERE GERİ SOKMAK LAZIM Kİ NERDEN OLDUGUNU GÖR
sevgili peygamberimizi (s.a.v) tanıyormu bu aciz tarikatın lideri biri şuna anlatsın şeytan kılıklı insan müsveddesi !!! İslamı nasılda yanlış tanıtıyolar bu islam değil bu Müslümanlık değil yazıklar olsun sana ve peşinden gidenlere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
siz neyin peşindesiniz Fadime Şahin Müslim Gündüz iki namussuz bunları yine islam ile din ile bağdaştırıyorsunuz Allah sizi ıslah etsin
Kız çocukları diri diri gömülüyordu da herkes 5-6 tane kadını nereden alıyordu.Bana 1 tane örnek versinler falancanın kızı diri diri gömüldü diye.
ortalığı karıştıranlar gerçeklere gözlerini kapatanlardır. .
Tebrik ederim,Sorulmayanı sormuşsun :)
Bir de insanlar bunun peşine müslüman diye takılıyor.
Müslüman değil mi? yoksa Budist mi?
BU BİR SUÇTUR YARGI HAREKETE GECMELİ BUNUN KAFADA OLAN BIRILERI KIZ COCUKLARINA YANLIS SEYLER YAPABILIR
son dönemlerde din kisvesi altında sapık fikirli insanların sayısı artmaya başladı Allah iyi niyetli insanlarımıza kolaylık versin.
yine ortalığı karıştırmaya çalışan birileri var.
@arif.akilli NE KARIŞTIRMASI KARDEŞİM ... SENDE BUNLARI NASIL SAVUNACAĞIM DİYE BAŞKALARINA YÖNLENDİRİYORSUN... SAÇMALIK ... KARIŞTIRMAKMIŞ..
Bu ve bunun gibileri içeri tıkmazlarsa bu cahil millet bunları besler
YAPMAYIN ALLAH AŞKINA; ALLAH KADIN, ERKEK DİYE YARATMIŞ! BAZILARI SADECE TAHRİK OLMAK ÜZERE KURGULANMIŞ! KADIN DA ERKEK DE İNSANDIR İNSAN!..
bu zavallı kız çocuklarını öldürecek yıllar sonrada bölünerek üreyecek sanırım
Hadi diyelim bu herif deli, manyağın teki. Asıl bunu lider, şeyh v.s. olarak gören, dinleyip dikkate alan insanlara ne demeli. Bu nasıl bir cehalet ve sapıklıktır. Akıl alır gibi değil inanamıyorum. Hayretler içindeyim..
Bu adamları ve bu tür muhabbetleri özellikle seçerek gündeme getirip algı oluşturduğunuzu düşünüyorum art niyetlisiniz
Bre cahil kuran bilmez dürzüü. Kız çacuklarının öldürülmesini islam dini yasaklamıştır. Birde bunlar hocayız diye geziyorlar.
keşke bunu hiç yapmasaydılar demek bu kadar zor mu yoksa işinizemi gelmiyor
küfür etmeyelim diyoruz ama zorla ettiriyorlar..kansız yobazlar..
Soytarının önde gideni.
ne pislik ne yobazsınız bi bitmediniz gitti
Çocuklara ve kadınlara yapılan çirkin saldırılar bitsin artık. Devlet bu adama ceza vererek başlayabilir. Cemaatler ülkemizde güzel para götürüyor.
İnsanları İSLAM dan nasıl soğutabilirizi arayanların ekmeğine yağ sürmeye devam edin..
nasıl insanlarsınız anlamadım dini kullanarak bir yere gelmeye çalışan yaratıklar var. insan nasıl kızına annesine karşı şehvet besler anlamadım bu kadar da hayvanlık olmaz.
EYYY DİYE BÖĞÜRENlLER BUNLARI GÖRMÜYORMU DUYMUYORMU.. YOKSA BUNLAR İŞİNE Mİ GELİYOR...
Dediğin gibi yapsalardı sen FADİME ŞAHİN yerine kiminle oynaşacaktın
Bayram değil seyran değil bu puştun düğmesine kim bastı. Asasör vakası bir bu iki etti.
28 ŞUBAT AYAKÇILARI ÇIKMAYA BAŞLADILAR
Sen milletin karısına kayarken bunlar yoktu değilmi çakma hacii
bütün cemaatlerin ...
Sizin gibi pislikler yüzünden insanlığımdan utanıyorum. Keşke yatırıp senin gırtlağını kesip lağım çukuruna atsalar. Beyninizle uçkurunuz yer değiştirdiği için bu zihniyetle yatıp bununla kalkıyorsunuz. Domuzlar bile sizden çok daha değerli
Hadi akçılar bu herifide savunun
senin ananında boynunu kesip atsalardıda senin gibisi yeryüzüne gelmeseydi ne Allahtan korkunuz var ne birşey
FETONUN SAKALLI MODELİ
seni o zaman baban doğururdu beyinsiz. bakalım her konunun uzmanı bu sığırlara ne zaman dur diyip yasaçıkartacak dillerinin kesilmesi için.
yuh be..bu cani ruhlu tipleri hala ne konuşturuyorlar...ALLAH ım islam sana emanet..
İnsanlığın hangi onurundan tutupta haysiyetini ayağa kaldıracaksın artık. Yok bitmiş insanlık gerçekten. Hırsızlık bile daha haysiyetli bundan genede selam olsun dünyada iyi insanlar vardır elbet eminim ülkemizdede iyi insanlar vardır.ama bunları okudukça hani derlerya yüzüm gerçekten yer oldu yüreğim bazan buz kesiyor
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