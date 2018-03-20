Afrinli minikler özgürlüğün keyfini yaşıyor

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin bölgesindeki kırsal alanlarda çocuklar yaşıtlarıyla oynayıp, özgürlüğün tadını çıkarıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sivillerin yüzünü güldürüyor.
Yaşamın normale dönmeye başladığı bölgede, teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere giden halk evlerine dönüyor. Araçlara yükledikleri eşyalarla sılanın yolunu tutan Suriyelilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.
Öte yandan çocuklar da özgürlüğün tadını çıkarıyor. Ağaç dallarına yaptıkları salıncaklarda oynayan terör mağduru minikler, yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.
Sokak ve tarlalarda koşarak çocukluklarının keyfini yaşayan minikler, kendilerine bu olanağı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyor.
Kefer Cenni köyünde arkadaşları ve kardeşleriyle oynayan 10 yaşındaki Luay Fehmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün teröristlerden temizlenmesinden sonra buraya geldiklerini belirterek, "Burada oynuyoruz, hava çok güzel. Ağaçlara salıncak yaptık, eğleniyoruz." dedi.
Muhammed Ahmed (11) de yaklaşık bir aydır burada olduklarını ve evlerine dönmeye hazırlandıklarını dile getirerek, "Burada mutluyuz ama evimize dönmek istiyoruz. Yarın inşallah döneceğiz. Türkiye'den insanlar gelip bize yardımda bulundu. Oyuncaklar verdiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
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