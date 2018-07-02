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AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş günlerdir konuşulan yerel seçimlerin erkene alınacağı tartışmaları hakkında 3 siyasi partinin anlaşması durumunda erken seçim olacağını söyledi.

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

Mustafa Elitaş, yerel seçimlerin sohbaharda yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Elitaş, bu konuda şunları söyledi:

''Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP 'evet' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti.

Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde 'hava şartlarının olumsuz olması' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler.

"KASIM AYINDA OLMASI İYİ OLUR"

Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var.

"3 SİYASİ PARTİNİN ANLAŞMASI GEREKİYOR"

Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK AMA BEYANDA BULUNULURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum sözkonusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar."

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
seçim meçim istemiyoruz.akp yönetsin görelim şu borçları krizi bir yönetsinde görelim..
Birader adamlar 16 yıldır yönetiyor zaten sen neyin kafasını yaşıyorsun.
kardeş sen uzaydamı yaşıyorsun adamlar 16 yıldır yönetiyor zaten.
@1071kursat 16 YILLIK BİRİKİMİN YANİ YÖNETİMİN SONUCUNUN BU SEZONDA ÇIKACAĞI GÜNLER GELİYOR.. 16 YILI BAŞARI SAYIYORSAN GELECEK ZAMLAR VE ÇÖKEN EKONOMİDEN ŞİKAYET EDERMİSİN GÖRECEĞİZ... DAHA DOĞRUSU AKP SEÇMENİNİ GÖRECEĞİZ..
tabi ekonomi daha da boka gitmeden onu da aradan çıkartıp 4-5 yıl daha rahat edin.millet nasıl olsa alıştı size aşık.kazık daha bi enli olsun
kovalayan mı var?
@cc3nk EKONOMİ KOVALIYOR SON ÇIRPINIŞLAR...
Düşen kemal'e son hamle nasıl olsa bırakmaz son seçimide hediye etsin bari.
THE END AKP .
Vallahi sende kemal'in kafasındasın yenilendikçe Akp yenildi sanıyorsunuz polyanacilikta bir yere kadar.
yenilgiye doymadınız gitti pess.
@es000061 1 SEZON DAHA OYNAR BU TYATRO SONRA HERKES OY VERDİĞİ ELİNE KÜFRE BAŞLAR..
ne iş her üç ayda bir seçim
Zamanında olsun. Her şey neden öne alınıyo ki
İŞİNİZ GÜCÜNÜZ PARA, DEVLETİ DÜŞÜNEN YOK, SİZE OY FALAN YOK...
yapılsın rabi hatta haftada 1 seçim olsun maksat birşeyleri düzeltmek değil. işler berbat siz seçtiniz bizi demek olsun
BUNLAR BU SEFERDE ABİDİK, KUBİDİK YAPTI,AMA YAKALANMADILAR! ŞİMDİ HAZIR TAZEYKEN, AĞIZ TADIYLA, KOYUNLAR UYURKEN DEVAM DİYORLAR!
yerel seçimlerin kışın yapıldığı için her seçim öncesi kasım ayında yapılması için bu gündeme geliyor. ancak 2013 de muhalefetteki siyasi partiler işi cıvıklığa vuruduğu için rafa kaldırılmıştı.. meclis tatile girmeden anayasayı değiştirirlerse mümkün ancak ben pek muhalefetin yanaşacağını sanmam..
her yıl seçim her yıl masraf, yeter be ebizim kitabımızda erken seçim yok diyorlardı. Şimdi her yıl seçime giriyoruz.
hanımlarınızın bilezikleri ile mi yapacaksınız seçimleri masrafları sayın vekilim.biz cahııl halkız nereye güderseniz orya gidiyokk.garı beleş olcakmı, patates düşecek mi e zengin parası fakir karısı ile oynar..
çok severler bizi.Yönetmek için birbirleriyle yarışıyorlar ne kadarda hizmet etme sevdalısı başlarımız var.Bolluk deniz gibi ülkeyiz ye ye bitmedi.
SRCIM VER PARTILERE PARAYI SECIM DOYMADILAR BI DAHA VER YINE SECIM YINE DOYMADILAR HAZINEDEN YARDIM YAP VATANDASIN ANASI AGLASIN EGERSIYASET YAPACAK BABAYİGİT VARSA KESESINDEN YAPSIN DEVLETIN YARDIMI İLE SECIME GIDIP PARA SAVUANLARA HAKKMI HELAL EYMIYORUM ZEHIR ZIKIM OLSUN HEPSINE
olur olur sıkıntı yok
idam istiyoruz
Yapın Yapın Bol bol seçim yapın. bizim canımız çıksın siz mutlu olun. devletten yardım alın, seçim mesele mi sizler için ?
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