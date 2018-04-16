Anadolu Otoyolu'nda midibüs devrildi: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydan gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkı Sencap idaresindeki 34 VJ 8904 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra durabilen aracın sürücüsü ile midibüsteki Nursel, Esila (1), Ecem (3) ve Katibe Sencap yaralandı.
Olay yerinde gelen sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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