HABER

Anadolu Otoyolu'nda midibüs devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Kazada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydan gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkı Sencap idaresindeki 34 VJ 8904 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra durabilen aracın sürücüsü ile midibüsteki Nursel, Esila (1), Ecem (3) ve Katibe Sencap yaralandı.

Olay yerinde gelen sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.