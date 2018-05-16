Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Avukat Bolaç, sosyal medya hesabı Twitter'dan oyuncu Atay'ın gözaltına alındığını duyurdu. Bolaç, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.

ATAY'DAN İLK MESAJ



Bianet'te yer alan habere göre Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında, “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

NE OLMUŞTU?



Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

AHMET HAKAN: HADDİNİN BİLDİRİN



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK VE TEPKİ MESAJLARI



Atay'ın gözaltına alınmasına sosyal medyada destek gösterenlerle birlikte tepki gösterenlerde oldu. Gözaltına alınan Atay'a #BarişAtayYalnızDeğildir hashtagiyle destek mesajları paylaşılırken 'Barış Atay' başlığı Twitter'da Trend Topic oldu.