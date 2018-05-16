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Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Sanatçı Barış Atay, bu sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı ve bugün 16:00'da adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Atay'ın gözaltına alınması sonrası pek çok ünlü isim Atay için 'Haddini bildirin' ifadelerini kullanan gazeteci Ahmet Hakan'a tepki gösterirken, gözaltına alınmasına sosyal medyada destek verenler de oldu.

Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı

Avukat Bolaç, sosyal medya hesabı Twitter'dan oyuncu Atay'ın gözaltına alındığını duyurdu. Bolaç, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.

ATAY'DAN İLK MESAJ

Bianet'te yer alan habere göre Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında, “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

NE OLMUŞTU?

Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

AHMET HAKAN: HADDİNİN BİLDİRİN

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

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SOSYAL MEDYADA DESTEK VE TEPKİ MESAJLARI

Atay'ın gözaltına alınmasına sosyal medyada destek gösterenlerle birlikte tepki gösterenlerde oldu. Gözaltına alınan Atay'a #BarişAtayYalnızDeğildir hashtagiyle destek mesajları paylaşılırken 'Barış Atay' başlığı Twitter'da Trend Topic oldu.

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Atay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterenlerin mesajlarında gazeteci Ahmet Hakan'ı suçlamaları da dikkat çekti.

İşte o mesajlardan bazıları;

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Sosyal medyada Barış Atay'ın yazdıklarına tepki göstererek, gözaltına alınmasına destek verenler de vardı;

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne sanatçısı ya sanatçının anlamını idrak edemiyorsubnuz herhalde. her oyuncu sanatçıdeğildir. ki bu hiç değildir..
Ahmet Hakan haklı. Bırakın cart curt etmeyi..
Hakan neyin peşindesin? İhtiyacın mı vardı gündeme gelmek için. Sana ne de insanları hedef gösteriyorsun. Adam haksız mı yani? özür dileyerek bu iş bukadar basit mi? Herkes yaptığının cezasını çekecek. Hukuk devletiyse burası öyle suç işleyip özür dilerim demek yetersiz. Yerde yatanın sen olduğunu acımasızca da tekmelendiğini düşün ne yapardın.? Ne kadar acı bir durum ya. kimsenin kimseden üstün olmadı eşit olduğu ülkemde birisi çıkıyor ünvanına güvenerek yerdeki bir insanı tekmeliyor. NE HAKKIN VAR?
Özgürlükte tavan yapmış bir ülkeyiz!!!! Bak Avrupada yere tükürebiliyormusun? Burada habire balgam at. Şehirlerarası yollarda sıkıştınsa yol kenarına çömel. Yeter ki fikrini söyleme, yeter ki iktidarı eleştirme. Hele hele bir de yandaşsan suç işleme özgürlüğün bile olur. Daha ne istiyor bu millet????
Barış bey insanları öfke hissi ve intikam duymaya sevk ediyorsun. Bunlar iyi duygular değil.
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