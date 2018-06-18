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"Coğrafya ve tarihi değiştiremeyiz ancak geleceğimizi değiştirebiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov: - "Yunanistan ile karşılıklı anlayış ve saygı temelinde bir dostluğa yatırım yaptık" - "Coğrafya ve tarihi değiştiremeyiz ancak geleceğimizi değiştirebiliriz"

SOFYA (AA) - Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Yunanistan ile Makedonya arasında isim sorunu kapsamında varılan anlaşmaya ilişkin olarak, "Yunanistan ile karşılıklı anlayış ve saygı temelinde bir dostluğa yatırım yaptık." dedi.

Dimitrov, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Yunanistan ile Makedonya arasında isim sorunu kapsamında yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki 27 yıllık isim tartışmasını noktalayan anlaşmaya değinen Dimitrov, "Yunanistan ile karşılıklı anlayış ve saygı temelinde bir dostluğa yatırım yaptık. Dün tarihsel bir gün oldu. Coğrafya ve tarihi değiştiremeyiz ancak geleceğimizi değiştirebiliriz." diye konuştu.

Dimitrov, AB üyesi olan devletlerin yanında bir ada olarak kaldıklarını belirterek, Makedonya’nın AB üyeliğinin önünün açılması gerektiğini ifade etti.

AB üyeliği konusunda hemen yarın olsun diye ısrar etmediklerini kaydeden Dimitrov, "Artık bu kapının kilidini bulmak istiyoruz çünkü başka kapımız yok. Umarım, bu kapının ardından başka bir kapı da olmayacaktır." dedi.

Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında "isim sorunu"nun çözümüne yönelik anlaşma dün iki ülke dışişleri bakanları tarafından imzalandı.

Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bulgaristan Makedonya NATO Yunanistan

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