GÜNCELLEME - Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dördüncü cuma

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre ise yaralı sayısı 445'e yükseldi.

Hastaneye kaldırılan 174 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, göstericilerden 96'sının İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

- İsrail ordusundan tehdit gibi bildiri

Öte yandan İsrail ordusu, "Gazze Halkına" başlığıyla havadan attığı bildirilerle Gazzelileri âdeta tehdit etti.

Arapça ve İngilizce hazırlanan bildirilerde, göstericilerden "sınıra yaklaşmamaları" ve "sınır tellerine zarar vermemeleri" uyarılarında bulunuldu.

Bildiride, "Ordumuz her şeye hazırlıklı. Askerlerimiz, her türlü saldırıyı önlemek için her şeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

-Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.