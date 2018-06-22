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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 02:48 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçe mitinglerinde halka hitap edecek.

(İstanbul/12.00/13.00/14.30/16.00/17.30/19.00/20.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Menderes ilçesinde Turkcell Veri Merkezi'nin açılış programı ile Tekeli Mahallesi'nde Yörük Şöleni'ne katılacak, Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara seslenecek.

(İzmir/14.30/15.30/Aydın/18.00/İzmir/20.00)

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