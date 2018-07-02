İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyledikleri vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı.
İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Muğla, Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak İstanbul'a getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne gönderilen 12 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Operasyon
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyleyip dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 16 kişiden 4 milyon 200 bin lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 12 kişi gözaltına alınmıştı.
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