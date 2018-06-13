Kılıçdaroğlu hakkında ikinci tazminat kararı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık ikinci tazminat davası da karara bağlandı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Mahkeme hakimi Ali Osman Taşkın, bu celsenin sözlü yargılama aşaması olduğunu, davalı Kılıçdaroğlu'nun sosyal ve ekomonik durumu ile ilgili istenen raporun da mahkeme dosyasına sunulduğunu tutanağa geçirdi.

Hakim Taşkın, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik tarafından reddi hakim talepli dilekçe ile mahkeme hakimi hakkında HSK'ya sunulan şikayet dilekçesini de dava dosyasına sunulduğunu da tutanağa yazdırdı.

Söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şunları söyledi:

"Mahkemenizde ve İstanbul Anadolu 5. ve 20. Asliye Mahkemelerinde Man adası davaları olarak bilinen davaların açılmasından sonra bu 3 mahkemenin de hakimi talepleri olmaksızın HSK tarafından değiştirildi. Bu bize göre tamamen siyasi bir atama olup, hakimliğinizin tarafsız olmadığı yönünde ciddi, somut kuşku doğurmuştur. Kaldı ki mahkemenizce delil listenizdeki delillerde toplanmaksızın sözlü yargılama aşamasına geçilmesi ifade edilmiştir. Bizim buna da muvafakatımız yoktur. Bu da göstermektedir ki reddi hakim talebimiz ciddi, somut olgulara dayanmaktadır. Bu nedenle görevi kötüye kullanmış olmanız nedeniyle mahkeme hakimi hakkında HSK'ya şikayet dilekçesini sunduk. Ayrıca, dosyaya gelen yazı cevabını da incelemeyedik. Bu belgeyi inceleyip doğru olup olmadığı hususunda beyanda bulunmak üzere süre talep ederiz."