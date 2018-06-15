Meksika'da yeni dinozor türü keşfedildi

Meksika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi.
Mexico News Daily'nin haberine göre, Coahuila eyaletindeki Ocampa bölgesinde 85 milyon yıllık dinozor fosili bulunduğu belirtildi.
Araştırmacılar, paleontologlar, bulunan fosilin bölgedeki en yaşlı dinozor türüne ait olduğunu duyurdu.
Öte yandan, fosilin araştırmalar sonucu yeni bir dinozor türüne ait 3 buçuk metre uzunluğunda ve yarım tondan daha ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Coahuila eyaletinde keşfedilmeyi bekleyen daha çok dinozor fosili bulunduğu tahmin ediliyor.
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