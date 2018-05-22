Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Antalya'da 166 milyon TL değerinde baraj, gölet, bal ormanı, ağaçlandırma ve çeşitli yatırımlarıyla ilgili temel atma töreni ve açılışlarının arından yine Manavgat ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dün belirlenen listeler sonrası kolları sıvayarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin Antalya listesiyle ilgili görüşlerini dile getirerek, her bir adayın birbirinden kıymetli olduğunu söyledi. Listedeki 16 adaydan 5’inin Manavgatlı olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu listeye Manavgat damgasını vurdu. Biraz önce arkadaşlarımız bazı isimleri saydı, başta kendimi saymak istiyorum. En az Alanyalı olduğum kadar Manavgatlıyım diyorum. Bunun da gururla söylüyorum” dedi.

"UZUN İNCE YOLUN DEVAMI"



Son 16 yılda önlerine çıkan tüm engelleri birlik ve beraberlik sayesinde aştıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Büyük hedeflere yürüyeceğiz. Kutlu yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir yola giriyoruz. Esasen bu önceden temelini attığımız uzun ince bir yolun devamı. Ama bu aşama aşama. O hedeflere ulaşmak için çok daha güçlü olmamız lazım. Bugün dış politikada güçlüysek, sizlerin desteği sayesinde güçlüyüz. Dış politikada haksızlıklara karşı sesimizi gür çıkarabiliyorsak, arkamızda 81 milyonun olduğunu hissettiğimiz içindir. Bugün adaletsizliklere sesimizi çıkartıyorsak, bu milletimizin vicdanının bizlere emridir” diye konuştu.