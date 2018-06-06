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Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Muğla'da, FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine yönelik 15 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında MİT Bölge Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü, firari durumda bulunan örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayan şahısların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu tespit edildi.

ÖRGÜTTEN KOPMALARI ENGELLEMEK İÇİN TOPLANTI

Devam eden davaları takip eden, terör örgütüyle iltisaklı olanlar ve aileleri ile temas halinde olmaya çalışan, itirafçı olmamalarını sağlamak adına sanık, tanık ailelerine telkinde bulunan şüphelilerin, yapılan operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yaptığı belirlendi.

Örgüt tarafından hücre evi (gaygubet evi) olarak adlandırılan adreslerin de tespiti ve teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.K, O.M, M.K, A.Ç, A.T, M.C, B.Ö, Ö.U, M.A, M.S, A.S, T.T, E.T, R.Ç, Y.S, K.S, A.D, Y.C.K, D.G, Ü.T, ve T.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, aramalarda şahıslardan çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

FETÖ/PDY'nin Muğla ve civarındaki yeni yapılanmasının çökertildiği belirtilen operasyon sırasında bazı şüphelilerin, telefonlarını klozete, su dolu kovalara attıkları, bir kısmının ise telefonlarını formatlamaya çalıştıkları saptandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muğla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SİAYSİ AYAĞI NE ZAMAN ALACAKSINIZ SORGULAYACAKSINIZ ŞUAN HALEN GÖREVDE OLUP ,FETÖ OKULLARINDA OKUYANLAR.? ASIL FETÖ ONLAR ŞAKA MI BU ÇAYCIYI ÇORBACIYI ALIYORSUNUZ BU PARASI OLAN BİRİNİN CİNAYETE BİRİLERİ AZMETTİRİP YAPTIRMASINA BENZİYOR ASIL O SUÇUN İŞLNEMSİNE NEDEN OLAN KİŞİ KAHRAMAN OLUYOR BU ÜLKEDE BUNU NASIL ADALET.
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