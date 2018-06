Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Operasyonda M.K, O.M, M.K, A.Ç, A.T, M.C, B.Ö, Ö.U, M.A, M.S, A.S, T.T, E.T, R.Ç, Y.S, K.S, A.D, Y.C.K, D.G, Ü.T, ve T.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, aramalarda şahıslardan çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

FETÖ/PDY'nin Muğla ve civarındaki yeni yapılanmasının çökertildiği belirtilen operasyon sırasında bazı şüphelilerin, telefonlarını klozete, su dolu kovalara attıkları, bir kısmının ise telefonlarını formatlamaya çalıştıkları saptandı.