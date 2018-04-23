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Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 07:47 | Son Güncelleme

24 Haziran'daki erken seçim kararının ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki başdöndürücü trafikten, muhalefetin tek ve ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girme arayışı çıktı. Adaylığını ilan eden Meral Akşener'in ortak aday için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Meral Akşener ikna edilirse muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak.

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

AK Parti-MHP ittifakının 24 Haziran’da baskın seçim kararına karşı CHP ile İYi Parti arasındaki başdöndürücü trafikten, muhalefetin tek ve ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girme arayışı çıktı. Adaylığını ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her partinin adayını çıkarması yerine tek bir ortak aday için ikna edilmeye çalışılıyor. Akşener ikna edilirse, parlamento seçiminde değişik ittifak seçenekleri gündeminde olan muhalefet, AK Parti-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, İktidarın jet hızıyla seçim kararınının ardından CHP, seçime girmesinin önünde risk bulunan İYİ Parti ile zamana karşı yarışan bir trafik yürüttü. Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüşmesinin ardından dün CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip bu partiye katılımını sağlama adımını atarak, İYi Parti’nin seçime katılımının önündeki engelleri siyaseten aşmasını sağladı. CHP’nin milletvekili hamlesinin ardından YSK’nin İyi Parti’ye seçim vizesi veren kararının açıklandığı saatlerde CHP’li kurmay heyet, Akşener’le bir araya geldi.

İLKESEL HAMLE

CHP heyeti, Akşener’le görüşmeye, 15 milletvekilinin bu partiye geçişiyle sağladığı seçime katılım garantisinin “bir pazarlık yerine ortak hareket etmeye yönelik ilkesel zemini oluşturma” adımını sağladıkları yaklaşımıyla gitti. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmede CHP heyetinin beklentisini, parlamento seçimlerinde yapılacak farklı ittifaklardan daha çok cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bakış açıları oluşturdu. CHP, Akşener’e, muhalefet partilerinin ortak bir adaya yönelmesi önerisiyle gitti. Akşener’in, geriye doğru ve 24 Haziran’da seçim kararı sonrası da aday olduğunu açıklaması, CHP’nin önerisini zorlaştıran en önemli unsur oldu.

KARAMOLLAOĞLU FAKTÖRÜ

Edinilen bilgilere göre CHP heyetiyle görüşmesinde de Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki netliğini sürdürdü. Ancak CHP heyeti, görüşmeden ilk turda muhalefet partilerinin tek aday üzerinde anlaşması konusunda Akşener’le görüşmelerin sürdürülebileceği izlenimi ile ayrıldı. Bugünden itibaren muhalefetin önünde yine en fazla birkaç gün sürecek başdöndürücü bir trafik bulunuyor. Bugün ilk olarak SP lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşmede ilk turda ortak aday arayışının ağırlıklı değerlendirme konusu olması bekleniyor. Ardından Akşener’in, muhalefetin tek adayının bulunması ve gösterilmesi konusunda ikna edilmesi için Karamollaoğlu’nun da devreye girebileceği belirtiliyor. İYİ Parti ile SP’nin en yakın ittifak edecek partiler olarak görülmesi nedeniyle Karamollaoğlu’nun Akşener’in tek adaya ikna edilmesi yolunda etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor.

BAĞIMSIZ ADAY FORMÜLÜ

Muhalefet, parlamento seçimlerinde İYİ Parti-SP arasında olabilecek bir ittifak yanında muhalefetin tamamının ittifak içinde olacağı formüller de konuşuluyor. Bu tür büyük ittifaklar üzerinde cumhurbaşkanı adayının tek ortak isim olması ağırlık kazanıyor. Akşener’in ikna edilmesi halinde muhalefetin önündeki cumhurbaşkanı adayı konusundaki iki seçenek şöyle:

  • Tüm partiler ortak aday gösterir. Muhalefet partileri bir araya gelerek belirledikleri bir ismi ortak aday olarak açıklar. Parlamento seçimlerinde tek tek partilerin kampanyalarıyla birlikte ortak cumhurbaşkanı adayı için de kampanya yürütülür.

  • Tek ortak aday bağımsız çıkar. Bu durumda muhalefet partilerinin hiçbiri aday çıkarmaz. Bağımsız aday, parlamenter sisteme dönülmesi, kuvvetler ayrımının oluşturulması başta olmak üzere muhalefet partilerinin üzerinde birleşeceği ilkeleri ilan eder. Parlamento seçimlerinde her parti kendi kampanyasını yürütür ve bağımsız aday için oy ister.

ABDULLAH GÜL'ÜN İSMİ DE VAR

Muhalefetteki bu arayış ve trafikler içinde içinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuyonunda en çok merak edilen isim konumunu kazandı. Partiler arasındaki görüşmelerde Gül’ün ismi gündeme gelmedi. Ancak kulislerde ortak aday noktasına doğru gidilmesi halinde Gül’ün durumuna ilişkin olarak, kendi kişisel tercihinin hiç bilinmemesi de dikkate alınarak, “Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var” yorumları yapılıyor.

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Meral Akşener erken seçim 24 haziran seçimi Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
türkiye evimiz erdoğan dayımızzz :))))
abdullah gül akpli değil mi kalkıp onu aday yapmazlar sonuçta sen seçtirirsin adam yine yarın köküne döner.en mantıklı aday Akşener çünkü oy pusulasında resimler olacak.kadın resmi çok kadını etkiler görürsünüz
İkinci bir ekmeleddin vakasına tahammülüm yok.Akşener dışında kimseye oy vermem.Akşener aday olmazsa inadına akp adayına oy veririm.Battı balık yan gider.
Mülteciler aynı böyle diyor işte.
Halk bunları ibretle izliyor.bu kirli ittifakın sonu hdp yide yanlarına alınca bitecek..siyasi sonları hüsran olacak.
@s.hazir başladınız yine hdp üzerinden oy toplamaya çalışmaya. bi bırakın böyle saçma düşünceleri. işiniz gücünüz trollük yapmak.
akp 1. iyi 2. chp 3. mhp 4. çıkar. Biskevütçü amca huzur evine gider.
Akşener ikna olur CHP ye teslim olursa varlığını inkar etmiş olur çevresinde kimse kalmaz.yarın Hdp yide yanımıza alalım diye ikna edilirse şaşırmamsk gerekir o zaman alırlar 3 ün birini..
@s.hazir kardeş bunlar danışıklı dövüş,neymiş akşener ikna edilmeye çalışılıyormuş,böyle saçmalık dünyada yok,adamlar mv.istifa ettirip iyi partiye geçirmiş bile,akşenerin olup bitenden haberi yokmu,ona sorulmadan mı yapılıyor bu işler,eğer öyleyse bu kadının,ülke yönetimini düşünemiyorum.
@s.hazir iyipartiyi bildigin chp nin kopyası. teslimlik bir olay yok zaten direk chp nin kucagındalar.
Tek ortak aday bu saatten sonra çok zor, bence ikinci turdan birleşmeliler, hem de halkın yönelimi belli olmuş olur. Bu adayın da demokrasiyi yeniden Parlamenter sistem üzerine kurma söylemi mutlaka olmalı.
Bu kirli ve hileli işlerden bir cacık olmaz.beyhude çabalar bunlar.
chp seçmeni sorgulayamayan sürü haline gelmiştir, şimdi gidip diktatörlerine tıpış tıpış oy verecekler,
TÜRKİYE IYI OLACAK...
koyun dediler koyduk biz koydukça chp liler sürüleştiler tıpış tıpış gidip iyihanet ve diktatör partiye oy verecekler, yürüüüüüü
meral akşeneri ortak aday yapmazsanız büyğk hata yaparsınız
AHMET NECDET SEZER NİYE DÜŞÜNÜLMÜYOR ?
YAKIŞIR KEMALİME VE DE İKBAL DÜŞKÜNÜ SÖZDE ÜLKÜCÜ(!) GEZGİNLERE...
komünistlerde ülkücü oldu ama çakma
Şişirin merali şişirin ne kadar çok şişerse patlarken okadar çok ses çıkarır....
rakipsiz lider rte
ben onu bunu bilmem kim böyle bi streteji ye yön vermişse yüreklerine sağlık, hiç bu kadar 23 nisan bayram sabahı umutla uyanmamıştım. meral akşener gök kubbeyi başınıza yıkarım demişti gerçekten de yıktı
bir chp li olarak beni partiden soguttunuz .. nce hdpkk ile şimdi ise fetönün oyuncağı ile .. ben size nasıl güveneyim
Göklerden gelen bir karar vardır...Ne yapsalar boş...Hepsi birleşerek yeni bir yenilgiye hazır olsunlar...Reis alayına bedeldir.Topunuz gelse ne yazar???
tek aday akşener olsun
HAHAHAHAHA BUNLARIN HALİNE NEREMLE GÜLECEĞİMİ ŞAŞIRDIM
İlk turda herkes kendi adayını çıkarsın. İkinci tura kim kalırsa muhalefet onu desteklesin. İkinci bir Ekmekeddin İhsanoğlu vakası yaşanmasın
Bu saatten sonra yabancı biri aday gösterilemez Abdullah Gül ile girilirse seçime hazır girilmiş olur.
İLKER BAŞBUĞ OLMALI BENCE
desenize yine toplu hüsran olacak :)
1200 Yıl sonra Cumhurbaşkanı kim olacak acaba.
İLAN EDİLECEK ADAYI BİR GÖRELİM ARTIK ADAŞIM
Tamam Meral Akşener ortak aday işte.Chpde akpye nasıl seçim kazandırırızın peşinde.
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