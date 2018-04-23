Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

AK Parti-MHP ittifakının 24 Haziran’da baskın seçim kararına karşı CHP ile İYi Parti arasındaki başdöndürücü trafikten, muhalefetin tek ve ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girme arayışı çıktı. Adaylığını ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her partinin adayını çıkarması yerine tek bir ortak aday için ikna edilmeye çalışılıyor. Akşener ikna edilirse, parlamento seçiminde değişik ittifak seçenekleri gündeminde olan muhalefet, AK Parti-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, İktidarın jet hızıyla seçim kararınının ardından CHP, seçime girmesinin önünde risk bulunan İYİ Parti ile zamana karşı yarışan bir trafik yürüttü. Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüşmesinin ardından dün CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip bu partiye katılımını sağlama adımını atarak, İYi Parti’nin seçime katılımının önündeki engelleri siyaseten aşmasını sağladı. CHP’nin milletvekili hamlesinin ardından YSK’nin İyi Parti’ye seçim vizesi veren kararının açıklandığı saatlerde CHP’li kurmay heyet, Akşener’le bir araya geldi.

İLKESEL HAMLE



CHP heyeti, Akşener’le görüşmeye, 15 milletvekilinin bu partiye geçişiyle sağladığı seçime katılım garantisinin “bir pazarlık yerine ortak hareket etmeye yönelik ilkesel zemini oluşturma” adımını sağladıkları yaklaşımıyla gitti. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmede CHP heyetinin beklentisini, parlamento seçimlerinde yapılacak farklı ittifaklardan daha çok cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bakış açıları oluşturdu. CHP, Akşener’e, muhalefet partilerinin ortak bir adaya yönelmesi önerisiyle gitti. Akşener’in, geriye doğru ve 24 Haziran’da seçim kararı sonrası da aday olduğunu açıklaması, CHP’nin önerisini zorlaştıran en önemli unsur oldu. KARAMOLLAOĞLU FAKTÖRÜ



Edinilen bilgilere göre CHP heyetiyle görüşmesinde de Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki netliğini sürdürdü. Ancak CHP heyeti, görüşmeden ilk turda muhalefet partilerinin tek aday üzerinde anlaşması konusunda Akşener’le görüşmelerin sürdürülebileceği izlenimi ile ayrıldı. Bugünden itibaren muhalefetin önünde yine en fazla birkaç gün sürecek başdöndürücü bir trafik bulunuyor. Bugün ilk olarak SP lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşmede ilk turda ortak aday arayışının ağırlıklı değerlendirme konusu olması bekleniyor. Ardından Akşener’in, muhalefetin tek adayının bulunması ve gösterilmesi konusunda ikna edilmesi için Karamollaoğlu’nun da devreye girebileceği belirtiliyor. İYİ Parti ile SP’nin en yakın ittifak edecek partiler olarak görülmesi nedeniyle Karamollaoğlu’nun Akşener’in tek adaya ikna edilmesi yolunda etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor.