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Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

CNN Türk'te yayınlanan Türkiye Gündemi programında Gazeteci Nedim Şener ile CHP Sözcüsü Bülent Tezcan arasında sert tartışma yaşandı.

CNN Türk canlı yayınında Nedim Şener ve CHP Sözcüsü Bülent Tezcan birbirine girdi. Nedim Şener'in CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın FETÖ'yü ziyaret ettiğini ima etmesi üzerine Bülent Tezcan canlı yayına telefonla bağlandı.

Bülent Tezcan, Şener'in sözlerine sert tepki gösterirken ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.

"ATLAMA LAFA"

Gerginliğin artmasıyla birlikte Tezcan, Nedim Şener'e "atlama lafa" diye bağırdı. Programın moderatörü Buket Güler sık sık tartışmaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Nedim Şener, "Ben öyle bir kelime söylemedim, sizi işletmişler dalga geçmişler' diye seslenirken, Tezcan 'Bana kimse FETÖ'nün yanına gittin diyemez. FETÖ çetesiyle hiç yolum buluşmadı" yorumu yaptı.

Karşılıklı bağrışmalar yaşanırken Şener, "Sizi işletmişler dalga geçmişler. Benim söylemediğim söze açıklama yapmayın. 5 milletvekilinin davetle gittiğini hatırlattım, oda FETÖ'nün davetiydi. 15 Temmuzda'da aynısı yaptı tarzını bilirim. Daha önce Bank Asya, Zaman Gazetesi'nin önündeydiniz. Haddi sınırı aşan bir siyasetçi. Ben Pelsilvanya'ya gittin FETÖ'yle görüştün demedim. Davete gitti dedim." açıklamasını yaptı.

"FETÖ ÇETESİYLE HİÇ YOLUM BULUŞMADI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Ben Pensilvanya'ya gitmedim. Ahlaksız şekilde polimik yapmadım. Sadece ben değil çeşitli partilerden milletvekili heyetiyle gittim. ABD çeşitli kuruluşların toplantılarına gitti. Gezinin sponsoru ise devlet kurumlarıydı. FETÖ'ye bir alışveriş içinde olmadık. Bana kimse FETÖ ilgili bir şey söyleyemez. FETÖ'nün mağdurlarının hakkını hep savunduk. Konuşmanın ortasında iftira atma. FETÖ çetesiyle hiç yolum buluşmadı. Ne Pensilvanya'ya gittim ne de onu gördüm." dedi.

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Nedim Şener CHP Bülent Tezcan CNNTÜRK canlı yayın

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