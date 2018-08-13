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Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 03:46 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) boş bulunan başkanlığa, ikinci başkanlığa ve üyeliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa ise Figen Kılıç atandı.

BTK'de boş bulunan üyeliklere de Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ATAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Komutan Yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10. ile 11. maddeleri gereğince tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarla Tuğamiral Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanlığına atandı, Tuğamiral Cengiz Fitoz ise Kendir’in yardımcılığına getirildi. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11’inci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

AA/İHA

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